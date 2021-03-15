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Дизельная тепловая пушка Zitrek BFG-20
5.0
3
Найти аналог
Дизельные тепловые пушки
    Дизельная тепловая пушка Zitrek BFG-20
    Арт. О00000007846
    5.0
    3
    Дизельная тепловая пушка Zitrek BFG-20

      Дизельная тепловая пушка Zitrek BFG-20

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000007846
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Zitrek
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Чехия
      Объем бака для топлива, л
      		12
      Расход топлива, л/ч
      		1.5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Дизельный нагреватель воздуха Zitrek BFG-20 20кВт 070-2801 используется в помещениях складского или производственного назначения площадью до 200 кв.м. Прибор может применяться как для нагрева воздуха, так и для просушки помещения. Пушка работает на дизельном топливе или керосине. Конструкция оснащена ручкой для транспортировки.

        Преимущества 

        • Используется в хорошо проветриваемых помещениях, воздух в которых в процессе эксплуатации должен регулярно обновляться (два раза в час)
        • Ручка Zitrek BFG-20 070-2801 для транспортировки
        • Защита от угасания пламени
        • Защита от сбоев подачи электроэнергии
        • В качестве топлива используется керосин или дизель
        • Устройство включается автоматически, когда установленная температура превышает температуру помещения
        • Устройство оборудовано электрическим насосом (компрессором)
        • Количество часов работы на полном баке - около 6
        • Указатель уровня топлива
        • В комплект входит сетевой шнур с вилкой
        • Используется в помещениях складского или промышленного назначения