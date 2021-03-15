Дизельная тепловая пушка Zitrek BFG-20
Арт. О00000007846
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Чехия
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Объем бака для топлива, л
|12
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Расход топлива, л/ч
|1.5
- Дизельный нагреватель воздуха Zitrek BFG-20 20кВт 070-2801 используется в помещениях складского или производственного назначения площадью до 200 кв.м. Прибор может применяться как для нагрева воздуха, так и для просушки помещения. Пушка работает на дизельном топливе или керосине. Конструкция оснащена ручкой для транспортировки.
Преимущества
- Используется в хорошо проветриваемых помещениях, воздух в которых в процессе эксплуатации должен регулярно обновляться (два раза в час)
- Ручка Zitrek BFG-20 070-2801 для транспортировки
- Защита от угасания пламени
- Защита от сбоев подачи электроэнергии
- В качестве топлива используется керосин или дизель
- Устройство включается автоматически, когда установленная температура превышает температуру помещения
- Устройство оборудовано электрическим насосом (компрессором)
- Количество часов работы на полном баке - около 6
- Указатель уровня топлива
- В комплект входит сетевой шнур с вилкой
- Используется в помещениях складского или промышленного назначения