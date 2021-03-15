Дизельная тепловая пушка Zitrek BFG-20

Преимущества

Используется в хорошо проветриваемых помещениях, воздух в которых в процессе эксплуатации должен регулярно обновляться (два раза в час)

Ручка Zitrek BFG-20 070-2801 для транспортировки

Защита от угасания пламени

Защита от сбоев подачи электроэнергии

В качестве топлива используется керосин или дизель

Устройство включается автоматически, когда установленная температура превышает температуру помещения

Устройство оборудовано электрическим насосом (компрессором)

Количество часов работы на полном баке - около 6

Указатель уровня топлива

В комплект входит сетевой шнур с вилкой

Используется в помещениях складского или промышленного назначения





Дизельный нагреватель воздуха Zitrek BFG-20 20кВт 070-2801 используется в помещениях складского или производственного назначения площадью до 200 кв.м. Прибор может применяться как для нагрева воздуха, так и для просушки помещения. Пушка работает на дизельном топливе или керосине. Конструкция оснащена ручкой для транспортировки.