Декоративно-отделочный пневмораспылитель Zitrek FR-300 (металлическая воронка)
Арт. О00000001647
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Чехия
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Материал сопла
|металл
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Материал бачка
|металл
- Декоративно-отделочный пневмораспылитель Zitrek FR-300 используется для отделки стен, потолков, фасадов и других поверхностей. Пневмораспылитель позволяет ускорить рабочий процесс и обеспечивает качественное нанесение покрытия. Пневмораспылитель работает с мраморной крошкой, шпатлевкой, штукатурными смесями и порошковыми эмалями. Воронка выполнена из металла.
Преимущества
- Простота в эксплуатации
- Бак оснащен удобной рукояткой
- Значительно ускоряет ведение штукатурных работ
- Конструкция выполнена из качественных материалов и рассчитана на длительную эксплуатацию
- Металлическая воронка