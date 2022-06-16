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Декоративно-отделочный пневмораспылитель Zitrek FR-300 (металлическая воронка)
5.0
2
Найти аналог
Пневматические краскопульты
    Декоративно-отделочный пневмораспылитель Zitrek FR-300 (металлическая воронка)
    Арт. О00000001647
    5.0
    2
    Декоративно-отделочный пневмораспылитель Zitrek FR-300 (металлическая воронка)

      Декоративно-отделочный пневмораспылитель Zitrek FR-300 (металлическая воронка)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000001647
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Zitrek
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Чехия
      Материал сопла
      		металл
      Материал бачка
      		металл
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Декоративно-отделочный пневмораспылитель Zitrek FR-300 используется для отделки стен, потолков, фасадов и других поверхностей. Пневмораспылитель позволяет ускорить рабочий процесс и обеспечивает качественное нанесение покрытия. Пневмораспылитель работает с мраморной крошкой, шпатлевкой, штукатурными смесями и порошковыми эмалями. Воронка выполнена из металла. 

        Преимущества

        • Простота в эксплуатации
        • Бак оснащен удобной рукояткой
        • Значительно ускоряет ведение штукатурных работ
        • Конструкция выполнена из качественных материалов и рассчитана на длительную эксплуатацию
        • Металлическая воронка