Декоративно-отделочный пневмораспылитель Zitrek FR-300 (металлическая воронка)

Преимущества

Простота в эксплуатации

Бак оснащен удобной рукояткой

Значительно ускоряет ведение штукатурных работ

Конструкция выполнена из качественных материалов и рассчитана на длительную эксплуатацию



Металлическая воронка

Декоративно-отделочный пневмораспылитель Zitrek FR-300 используется для отделки стен, потолков, фасадов и других поверхностей. Пневмораспылитель позволяет ускорить рабочий процесс и обеспечивает качественное нанесение покрытия. Пневмораспылитель работает с мраморной крошкой, шпатлевкой, штукатурными смесями и порошковыми эмалями. Воронка выполнена из металла.