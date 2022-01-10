Аккумуляторная дрель-шуруповерт Zitrek Green 12-Li 063-4072 предназначена для строительных, слесарно-монтажных работ. Помогает быстро высверливать отверстия нужного диаметра как на деревянной, так и металлической поверхности, быстро вкручивать или извлекать крепеж. Облегченная конструкция и удобная ручка создают все условия для эффективной работы инструментом.Фонарик помогает работать без неудобств при недостаточной освещенности. Преимущества Зажимной патрон 3/8 дюйма подходит для самых разных областей применения Аккумуляторная технология избавляет оператора от необходимости следить за шнуром питания Функция реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла Регулировка частоты вращения для точной настройки под разные материалы 2 аккумулятора для работы без простоев Li-lon аккумуляторы: без эффекта памяти, без саморазряда Удобный кейс решает вопрос хранения и транспортировки Zitrek Green 12-Li 063-4072