Аккумуляторная дрель-шуруповерт Zitrek Green 12-Li 063-4072
Арт. О00000028768
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Чехия
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Класс товара
|бытовой
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Макс. крутящий момент, Нм
|32
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
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- Аккумуляторная дрель-шуруповерт Zitrek Green 12-Li 063-4072 предназначена для строительных, слесарно-монтажных работ. Помогает быстро высверливать отверстия нужного диаметра как на деревянной, так и металлической поверхности, быстро вкручивать или извлекать крепеж. Облегченная конструкция и удобная ручка создают все условия для эффективной работы инструментом.Фонарик помогает работать без неудобств при недостаточной освещенности.
Преимущества
- Зажимной патрон 3/8 дюйма подходит для самых разных областей применения
- Аккумуляторная технология избавляет оператора от необходимости следить за шнуром питания
- Функция реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла
- Регулировка частоты вращения для точной настройки под разные материалы
- 2 аккумулятора для работы без простоев
- Li-lon аккумуляторы: без эффекта памяти, без саморазряда
- Удобный кейс решает вопрос хранения и транспортировки Zitrek Green 12-Li 063-4072