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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Zitrek Green 12-Li 063-4072
5.0
1
2 050 ₽
2 500 ₽
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Zitrek Green 12-Li 063-4072
    Арт. О00000028768
    5.0
    1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Zitrek Green 12-Li 063-4072
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Zitrek Green 12-Li 063-4072
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Zitrek Green 12-Li 063-4072
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Zitrek Green 12-Li 063-4072
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Zitrek Green 12-Li 063-4072
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Zitrek Green 12-Li 063-4072
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Zitrek Green 12-Li 063-4072
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Zitrek Green 12-Li 063-4072

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Zitrek Green 12-Li 063-4072

      • -450 ₽
      2 050 ₽
      2 500 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000028768
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Zitrek
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Чехия
      Класс товара
      		бытовой
      Макс. крутящий момент, Нм
      		32
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      • -450 ₽
      2 050 ₽
      2 500 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Zitrek Green 12-Li 063-4072 предназначена для строительных, слесарно-монтажных работ. Помогает быстро высверливать отверстия нужного диаметра как на деревянной, так и металлической поверхности, быстро вкручивать или извлекать крепеж. Облегченная конструкция и удобная ручка создают все условия для эффективной работы инструментом.Фонарик помогает работать без неудобств при недостаточной освещенности.

        Преимущества

      • Зажимной патрон 3/8 дюйма подходит для самых разных областей применения
      • Аккумуляторная технология избавляет оператора от необходимости следить за шнуром питания
      • Функция реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла
      • Регулировка частоты вращения для точной настройки под разные материалы
      • 2 аккумулятора для работы без простоев
      • Li-lon аккумуляторы: без эффекта памяти, без саморазряда
      • Удобный кейс решает вопрос хранения и транспортировки Zitrek Green 12-Li 063-4072