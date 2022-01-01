Набор инструментов для авто Zitrek SAM108 065-0026
Арт. О00000034260
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Чехия
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Вес, кг
|6.73
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Габариты, мм
|375x270x75
- Все предметы этого набора изготовлены из высококачественной хромованадиевой стали с хромированным покрытием. Набор комплектуется прочным кейсом для легкой переноски и удобного использования.
Преимущества
- Хромованадиевая сталь - это высококачественная сталь с термической обработкой и хромированным покрытием, что гарантирует инструменту высокую прочность и устойчивость к коррозии
- Удобство пользования - противоскользящее покрытие отвертки обеспечивает максимальный комфорт во время использования
- Всё необходимое - набор включает в себя множество самых популярных насадок, трещотки, гаечные ключи, шестигранный ключ, биты, универсальный шарнир и т.д