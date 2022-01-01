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Набор инструментов для авто Zitrek SAM108 065-0026
3 890 ₽
4 520 ₽
Наборы автоинструмента
    Набор инструментов для авто Zitrek SAM108 065-0026
    Арт. О00000034260
    Набор инструментов для авто Zitrek SAM108 065-0026
    Набор инструментов для авто Zitrek SAM108 065-0026
    Набор инструментов для авто Zitrek SAM108 065-0026
    Набор инструментов для авто Zitrek SAM108 065-0026
      Набор инструментов для авто Zitrek SAM108 065-0026
      Набор инструментов для авто Zitrek SAM108 065-0026
      Набор инструментов для авто Zitrek SAM108 065-0026
      Набор инструментов для авто Zitrek SAM108 065-0026

      Набор инструментов для авто Zitrek SAM108 065-0026

      • -630 ₽
      3 890 ₽
      4 520 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000034260

      Характеристики

      Производитель
      		Zitrek
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Чехия
      Вес, кг
      		6.73
      Габариты, мм
      		375x270x75
      Все характеристики
      • -630 ₽
      3 890 ₽
      4 520 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Все предметы этого набора изготовлены из высококачественной хромованадиевой стали с хромированным покрытием. Набор комплектуется прочным кейсом для легкой переноски и удобного использования.

        Преимущества

        • Хромованадиевая сталь - это высококачественная сталь с термической обработкой и хромированным покрытием, что гарантирует инструменту высокую прочность и устойчивость к коррозии
        • Удобство пользования - противоскользящее покрытие отвертки обеспечивает максимальный комфорт во время использования
        • Всё необходимое - набор включает в себя множество самых популярных насадок, трещотки, гаечные ключи, шестигранный ключ, биты, универсальный шарнир и т.д