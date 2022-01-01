Набор инструментов для авто Zitrek SAM108 065-0026

Преимущества

Хромованадиевая сталь - это высококачественная сталь с термической обработкой и хромированным покрытием, что гарантирует инструменту высокую прочность и устойчивость к коррозии

Удобство пользования - противоскользящее покрытие отвертки обеспечивает максимальный комфорт во время использования

Всё необходимое - набор включает в себя множество самых популярных насадок, трещотки, гаечные ключи, шестигранный ключ, биты, универсальный шарнир и т.д

Все предметы этого набора изготовлены из высококачественной хромованадиевой стали с хромированным покрытием. Набор комплектуется прочным кейсом для легкой переноски и удобного использования.