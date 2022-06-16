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Электрический снегоуборщик Zitrek ST3000 082-0015
5.0
2
Найти аналог
Снегоуборщики электрические
    Электрический снегоуборщик Zitrek ST3000 082-0015
    Арт. О00000007848
    5.0
    2
    Электрический снегоуборщик Zitrek ST3000 082-0015
    Электрический снегоуборщик Zitrek ST3000 082-0015
    Электрический снегоуборщик Zitrek ST3000 082-0015
    Электрический снегоуборщик Zitrek ST3000 082-0015
    Электрический снегоуборщик Zitrek ST3000 082-0015
    Электрический снегоуборщик Zitrek ST3000 082-0015
    Электрический снегоуборщик Zitrek ST3000 082-0015
      Электрический снегоуборщик Zitrek ST3000 082-0015
      Электрический снегоуборщик Zitrek ST3000 082-0015
      Электрический снегоуборщик Zitrek ST3000 082-0015
      Электрический снегоуборщик Zitrek ST3000 082-0015
      Электрический снегоуборщик Zitrek ST3000 082-0015
      Электрический снегоуборщик Zitrek ST3000 082-0015
      Электрический снегоуборщик Zitrek ST3000 082-0015

      Электрический снегоуборщик Zitrek ST3000 082-0015

      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Арт. О00000007848
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Zitrek
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Чехия
      Напряжение сети, В
      		220
      Назначение
      		для дома и дачи
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Снегоуборщик Zitrek ST3000 082-0015 - маневренный агрегат для расчистки небольших территорий. Работает от сети 220 В, поэтому не выделяет токсичных выхлопов. Мощный двигатель и система лопастей обеспечивают хороший выброс снега. Для удобства перемещения агрегата предусмотрены колеса. Обрезиненный шнек аккуратно убирает снег и не оставляет повреждений на обрабатываемой поверхности. Складная рукоятка обеспечивает удобство при хранении в гараже или кладовке.

        Преимущества

        • Небольшой вес способствует простому перемещению
        • Регулировка направления выброса снега
        • Не требует ухода
        • Колеса для легкого передвижения
        • Дальность выброса до 6 метров
        • Отсутствие токсичных выхлопов
        • Тихая работа