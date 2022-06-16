Электрический снегоуборщик Zitrek ST3000 082-0015
Арт. О00000007848
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Чехия
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Напряжение сети, В
|220
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Назначение
|для дома и дачи
- Снегоуборщик Zitrek ST3000 082-0015 - маневренный агрегат для расчистки небольших территорий. Работает от сети 220 В, поэтому не выделяет токсичных выхлопов. Мощный двигатель и система лопастей обеспечивают хороший выброс снега. Для удобства перемещения агрегата предусмотрены колеса. Обрезиненный шнек аккуратно убирает снег и не оставляет повреждений на обрабатываемой поверхности. Складная рукоятка обеспечивает удобство при хранении в гараже или кладовке.
Преимущества
- Небольшой вес способствует простому перемещению
- Регулировка направления выброса снега
- Не требует ухода
- Колеса для легкого передвижения
- Дальность выброса до 6 метров
- Отсутствие токсичных выхлопов
- Тихая работа