Электрический снегоуборщик Zitrek ST3000 082-0015

Преимущества

Небольшой вес способствует простому перемещению

Регулировка направления выброса снега

Не требует ухода

Колеса для легкого передвижения

Дальность выброса до 6 метров

Отсутствие токсичных выхлопов

Тихая работа

Снегоуборщик Zitrek ST3000 082-0015 - маневренный агрегат для расчистки небольших территорий. Работает от сети 220 В, поэтому не выделяет токсичных выхлопов. Мощный двигатель и система лопастей обеспечивают хороший выброс снега. Для удобства перемещения агрегата предусмотрены колеса. Обрезиненный шнек аккуратно убирает снег и не оставляет повреждений на обрабатываемой поверхности. Складная рукоятка обеспечивает удобство при хранении в гараже или кладовке.