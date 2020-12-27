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Бензиновый снегоуборщик Zitrek ST5605L 082-0025
5.0
1
Найти аналог
Снегоуборщики бензиновые
    Бензиновый снегоуборщик Zitrek ST5605L 082-0025
    Арт. О00000008017
    5.0
    1
    Бензиновый снегоуборщик Zitrek ST5605L 082-0025
    Бензиновый снегоуборщик Zitrek ST5605L 082-0025
    Бензиновый снегоуборщик Zitrek ST5605L 082-0025
    Бензиновый снегоуборщик Zitrek ST5605L 082-0025
      Бензиновый снегоуборщик Zitrek ST5605L 082-0025
      Бензиновый снегоуборщик Zitrek ST5605L 082-0025
      Бензиновый снегоуборщик Zitrek ST5605L 082-0025
      Бензиновый снегоуборщик Zitrek ST5605L 082-0025

      Бензиновый снегоуборщик Zitrek ST5605L 082-0025

      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Арт. О00000008017
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Zitrek
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Чехия
      Дальность выброса, м
      		10
      Габариты, мм
      		621x746x582
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Снегоуборщик Zitrek ST5605L оборудован бензиновым двигателем Zongshen ZS168FB мощностью 3,6 л.с. Применяется для очистки от снега придомовой территории загородного дома. Управление осуществляется рычагом на панели.

        Преимущества

        • Система разблокировки колес для лучшей маневренности Zitrek ST5605L 082-0025
        • Мощный 4-х тактный двигатель Zongshen ZS168FB
        • 5 скоростей вперед и 2 назад
        • Наличие фары
        • Обрезиненные рукоятки
        • Пневмоколеса
        • Пластиковые опорные полозья ковша снегоуборщика не царапают плитку
        • Управление осуществляется рычагом на панели
        • Ручная регулировка направления и дальности выброса 
        • Металлический ковш и шнек
        • Самоходный принцип перемещения 
        • Поворот желоба выброса - 180°