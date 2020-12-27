Бензиновый снегоуборщик Zitrek ST5605L 082-0025

Преимущества

Система разблокировки колес для лучшей маневренности Zitrek ST5605L 082-0025

Мощный 4-х тактный двигатель Zongshen ZS168FB

5 скоростей вперед и 2 назад

Наличие фары

Обрезиненные рукоятки

Пневмоколеса

Пластиковые опорные полозья ковша снегоуборщика не царапают плитку

Управление осуществляется рычагом на панели

Ручная регулировка направления и дальности выброса

Металлический ковш и шнек

Самоходный принцип перемещения

Поворот желоба выброса - 180°

Снегоуборщик Zitrek ST5605L оборудован бензиновым двигателем Zongshen ZS168FB мощностью 3,6 л.с. Применяется для очистки от снега придомовой территории загородного дома. Управление осуществляется рычагом на панели.