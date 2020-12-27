Бензиновый снегоуборщик Zitrek ST5605L 082-0025
Арт. О00000008017
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Чехия
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Дальность выброса, м
|10
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Габариты, мм
|621x746x582
- Снегоуборщик Zitrek ST5605L оборудован бензиновым двигателем Zongshen ZS168FB мощностью 3,6 л.с. Применяется для очистки от снега придомовой территории загородного дома. Управление осуществляется рычагом на панели.
Преимущества
- Система разблокировки колес для лучшей маневренности Zitrek ST5605L 082-0025
- Мощный 4-х тактный двигатель Zongshen ZS168FB
- 5 скоростей вперед и 2 назад
- Наличие фары
- Обрезиненные рукоятки
- Пневмоколеса
- Пластиковые опорные полозья ковша снегоуборщика не царапают плитку
- Управление осуществляется рычагом на панели
- Ручная регулировка направления и дальности выброса
- Металлический ковш и шнек
- Самоходный принцип перемещения
- Поворот желоба выброса - 180°