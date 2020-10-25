Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Ручной опрессовщик Zitrek TH-25
1.0
1
2 190 ₽
Опрессовщики
    Ручной опрессовщик Zitrek TH-25
    Арт. О00000012398
    1.0
    1
    Ручной опрессовщик Zitrek TH-25
    Ручной опрессовщик Zitrek TH-25
    Ручной опрессовщик Zitrek TH-25
      Ручной опрессовщик Zitrek TH-25
      Ручной опрессовщик Zitrek TH-25
      Ручной опрессовщик Zitrek TH-25

      Ручной опрессовщик Zitrek TH-25

      2 190 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      6 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000012398
      1.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Zitrek
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Чехия
      Габариты, мм
      		320х200х260
      Макс. температура жидкости, °С
      		80
      Все характеристики
      2 190 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      6 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

      С этим товаром смотрят

      Гибкая подводка Altstream Super 023020106 (1/2", вн/вн, 600 мм)
      170 ₽
      5.0
      Гибкая подводка Altstream Super 023020106 (1/2", вн/вн, 600 мм)
      Трикотажные перчатки х/б с двойным латексом (пара)
      40 ₽
      5.0
      Трикотажные перчатки х/б с двойным латексом (пара)
      Труба Stout SPX из сшитого полиэтилена (16x2 мм, 200 м)
      105 ₽
      5.0
      Труба Stout SPX из сшитого полиэтилена (16x2 мм, 200 м)
      Узел насосно-смесительный Stout SDG-0120-005000 с термостатическим клапаном
      12 600 ₽
      Узел насосно-смесительный Stout SDG-0120-005000 с термостатическим клапаном
      • Персональная скидка
      Фитинг для коллектора концевой Stout SMS-1000-010001 рег. с дренаж. вентилем, автом. воздухоотводчик 1"
      1 400 ₽
      Фитинг для коллектора концевой Stout SMS-1000-010001 рег. с дренаж. вентилем, автом. воздухоотводчик 1"
      Антиобледенитель AVS AVK-166, аэрозоль 210 мл
      150 ₽
      Антиобледенитель AVS AVK-166, аэрозоль 210 мл
      Трикотажные перчатки х/б с ПВХ, 10 класс, 5 нитей, (пара)
      25 ₽
      5.0
      Трикотажные перчатки х/б с ПВХ, 10 класс, 5 нитей, (пара)
      Переходная муфта Altstream 003020202 (1/2"x3/4", 40 шт.)
      120 ₽
      5.0
      Переходная муфта Altstream 003020202 (1/2"x3/4", 40 шт.)
      Муфта Altstream 003020101 (1/2", 85 шт.)
      80 ₽
      5.0
      Муфта Altstream 003020101 (1/2", 85 шт.)
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Ручной опрессовщик Zitrek TH-25 068-1313-1 используется в сфере коммунального хозяйства. Имеет небольшие габариты, поэтому его легко перемещать и перевозить в автомобиле.

        Преимущества

        • Предназначен для повышения давления к примеру, в трубах (но он так работает только в виде испытательного инструмента - проверки герметичности, к примеру)
        • Манометр
        • Небольшие габариты и вес Zitrek TH-25 068-1313-1
        • Удобная ручка
        • Может выполнять функции гидропривода для различных устройств