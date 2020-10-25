Ручной опрессовщик Zitrek TH-25
Арт. О00000012398
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Чехия
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Габариты, мм
|320х200х260
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Макс. температура жидкости, °С
|80
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- Персональная скидка
- Ручной опрессовщик Zitrek TH-25 068-1313-1 используется в сфере коммунального хозяйства. Имеет небольшие габариты, поэтому его легко перемещать и перевозить в автомобиле.
Преимущества
- Предназначен для повышения давления к примеру, в трубах (но он так работает только в виде испытательного инструмента - проверки герметичности, к примеру)
- Манометр
- Небольшие габариты и вес Zitrek TH-25 068-1313-1
- Удобная ручка
- Может выполнять функции гидропривода для различных устройств