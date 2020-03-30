Портативный глубинный вибратор с вибронаконечником Zitrek Z-35

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Портативный вибратор Zitrek Z-35/1.5 045-0049
Арт. zitrek_23357
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Чехия
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Габариты, мм
|320x80x150
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Частота, Гц
|50
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- Портативный вибратор Zitrek Z-35-1.5 045-0049 уплотняет бетонную смесь путем удаления пузырьков воздуха. Сфера применения модели - изготовление железобетонных блоков, строительство фундамента, замоноличивание технологических швов. Частота вибрации наконечника - 13000 вибр/мин. Количество оборотов двигателя - 2850 об/мин
Преимущества
- Удобство запуска. Яркая кнопка включения располагается непосредственно на D-образной рукояти, что делает запуск портативного вибратора Zitrek Z-35-1.5 045-0049 удобным
- Узкий вибронаконечник обеспечивает возможность работы с армированными конструкциями
- Гибкий вал с броней отличается прочностью и устойчивостью к повреждениям
- Электропривод имеет габариты 320х80х150 мм
- Высокая частота колебаний
- Качественная сборка
- Долгий срок службы
- Удобство запуска. Яркая кнопка включения располагается непосредственно на D-образной рукояти, что делает запуск портативного вибратора Zitrek Z-35-1.5 045-0049 удобным