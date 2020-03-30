Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Портативный глубинный вибратор с вибронаконечником Zitrek Z-35
5.0
2
2 689 ₽
3 700 ₽
Глубинные вибраторы
  • Персональная скидка
Портативный вибратор Zitrek Z-35/1.5 045-0049
Арт. zitrek_23357
5.0
2
Портативный глубинный вибратор с вибронаконечником Zitrek Z-35
Портативный глубинный вибратор с вибронаконечником Zitrek Z-35
Портативный глубинный вибратор с вибронаконечником Zitrek Z-35
Портативный глубинный вибратор с вибронаконечником Zitrek Z-35
Портативный глубинный вибратор с вибронаконечником Zitrek Z-35
Портативный глубинный вибратор с вибронаконечником Zitrek Z-35
Портативный глубинный вибратор с вибронаконечником Zitrek Z-35
Портативный глубинный вибратор с вибронаконечником Zitrek Z-35
Портативный глубинный вибратор с вибронаконечником Zitrek Z-35
  • Персональная скидка
Портативный глубинный вибратор с вибронаконечником Zitrek Z-35
Портативный глубинный вибратор с вибронаконечником Zitrek Z-35
Портативный глубинный вибратор с вибронаконечником Zitrek Z-35
Портативный глубинный вибратор с вибронаконечником Zitrek Z-35
Портативный глубинный вибратор с вибронаконечником Zitrek Z-35
Портативный глубинный вибратор с вибронаконечником Zitrek Z-35
Портативный глубинный вибратор с вибронаконечником Zitrek Z-35
Портативный глубинный вибратор с вибронаконечником Zitrek Z-35
Портативный глубинный вибратор с вибронаконечником Zitrek Z-35

Портативный вибратор Zitrek Z-35/1.5 045-0049

Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -1 011 ₽
2 689 ₽
3 700 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. zitrek_23357
5.0
2

Характеристики

Производитель
Zitrek
Страна производства
Китай
Родина бренда
Чехия
Габариты, мм
320x80x150
Частота, Гц
50
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -1 011 ₽
2 689 ₽
3 700 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽

С этим товаром смотрят

Защитные очки с дужками Champion C1009 (прозрачные)
110 ₽
5.0
Защитные очки с дужками Champion C1009 (прозрачные)
Трикотажные перчатки х/б с ПВХ, 10 класс, 5 нитей, (пара)
25 ₽
5.0
Трикотажные перчатки х/б с ПВХ, 10 класс, 5 нитей, (пара)
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Stanley STDC18LHBK-RU
12 435 ₽
13 890 ₽
5.0
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Stanley STDC18LHBK-RU
  • -1 455 ₽
Шлифовальный круг DeWalt DT 3118 (125 мм, Р320, крепление на липучке)
45 ₽
5.0
Шлифовальный круг DeWalt DT 3118 (125 мм, Р320, крепление на липучке)
Защитные очки Hammer ACTIVE O15
220 ₽
5.0
Защитные очки Hammer ACTIVE O15
Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт DeWalt DCD709D2T-QW
22 216 ₽
22 670 ₽
5.0
Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт DeWalt DCD709D2T-QW
  • -454 ₽
Многофункциональная смазка WD-40 200мл
400 ₽
Многофункциональная смазка WD-40 200мл
Трикотажные перчатки Зубр Мастер 11459-К10 (пара)
85 ₽
5.0
Трикотажные перчатки Зубр Мастер 11459-К10 (пара)
Шлифовальный круг DeWalt DT 3113 (125 мм, Р80, крепление на липучке)
45 ₽
5.0
Шлифовальный круг DeWalt DT 3113 (125 мм, Р80, крепление на липучке)
Шлифовальный круг DeWalt DT 3116 (125 мм, Р180, крепление на липучке)
50 ₽
5.0
Шлифовальный круг DeWalt DT 3116 (125 мм, Р180, крепление на липучке)
Трикотажные перчатки в 5 нитей с точечным ПВХ, черные (пара)
23 ₽
5.0
Трикотажные перчатки в 5 нитей с точечным ПВХ, черные (пара)
Бензиновый генератор Huter DY4000L, ручной запуск
23 690 ₽
5.0
Бензиновый генератор Huter DY4000L, ручной запуск
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Портативный вибратор Zitrek Z-35-1.5 045-0049 уплотняет бетонную смесь путем удаления пузырьков воздуха. Сфера применения модели - изготовление железобетонных блоков, строительство фундамента, замоноличивание технологических швов. Частота вибрации наконечника - 13000 вибр/мин. Количество оборотов двигателя - 2850 об/мин

    Преимущества

    • Удобство запуска. Яркая кнопка включения располагается непосредственно на D-образной рукояти, что делает запуск портативного вибратора Zitrek Z-35-1.5 045-0049 удобным
    • Узкий вибронаконечник обеспечивает возможность работы с армированными конструкциями
    • Гибкий вал с броней отличается прочностью и устойчивостью к повреждениям
    • Электропривод имеет габариты 320х80х150 мм
    • Высокая частота колебаний
    • Качественная сборка
    • Долгий срок службы