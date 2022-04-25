Зонт для воздухоотводов из оцинкованной стали Лиссант 1061000310, 160 мм
Арт. X699145315
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Количество предметов, шт
|1
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Цвет
|серый
- Зонты вентиляционные предотвращают попадание осадков в вентиляционные шахты. Их устанавливают в системах вентиляции с естественным и механическим побуждением.
Преимущества
- Предназначен для защиты наружной части воздуховода круглого сечения от попадания в систему атмосферных осадков
- Нижняя часть воздуховода оснащена ниппельным соединением