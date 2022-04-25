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Зонт для воздухоотводов из оцинкованной стали Лиссант 1061000340, 315 мм
5.0
2
1 300 ₽
Зонты для воздухоотводов из оцинкованной стали
    Зонт для воздухоотводов из оцинкованной стали Лиссант 1061000340, 315 мм
    Арт. X699145486
    5.0
    2
    Зонт для воздухоотводов из оцинкованной стали Лиссант 1061000340, 315 мм

      Зонт для воздухоотводов из оцинкованной стали Лиссант 1061000340, 315 мм

      1 300 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 470 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X699145486
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Лиссант
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Количество предметов, шт
      		1
      Цвет
      		серый
      Все характеристики
      1 300 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 470 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Зонты вентиляционные предотвращают попадание осадков в вентиляционные шахты. Их устанавливают в системах вентиляции с естественным и механическим побуждением.

        Преимущества

        • Предназначен для защиты наружной части воздуховода круглого сечения от попадания в систему атмосферных осадков
        • Нижняя часть воздуховода оснащена ниппельным соединением