Зонт для воздухоотводов из оцинкованной стали Лиссант 1061000340, 315 мм

Преимущества

Предназначен для защиты наружной части воздуховода круглого сечения от попадания в систему атмосферных осадков

Нижняя часть воздуховода оснащена ниппельным соединением

Зонты вентиляционные предотвращают попадание осадков в вентиляционные шахты. Их устанавливают в системах вентиляции с естественным и механическим побуждением.