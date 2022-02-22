Зубило Bosch 2.608.690.091, SDS-Plus, 40x260 мм
Арт. 9003109
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Италия
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Родина бренда
|Германия
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Тип хвостовика
|SDS-Plus
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Общая длина, мм
|260
- Долото Long Life BOSCH 2.608.690.091 используется в отбойных молотках и легких перфораторах с системой крепления SDS+. Оно является самозатачивающимся и имеет повышенную на 30 процентов производительность съема. Долото изогнутой формы подходит для снятия керамической плитки во время строительства и при ремонтных работах.