Зубило Bosch 2.608.690.091, SDS-Plus, 40x260 мм

Долото Long Life BOSCH 2.608.690.091 используется в отбойных молотках и легких перфораторах с системой крепления SDS+. Оно является самозатачивающимся и имеет повышенную на 30 процентов производительность съема. Долото изогнутой формы подходит для снятия керамической плитки во время строительства и при ремонтных работах.