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Зубило Bosch 2.608.690.091, SDS-Plus, 40x260 мм
5.0
3
Найти аналог
Зубила для перфораторов
    Зубило Bosch 2.608.690.091, SDS-Plus, 40x260 мм
    Арт. 9003109
    5.0
    3
    Зубило Bosch 2.608.690.091, SDS-Plus, 40x260 мм
    Зубило Bosch 2.608.690.091, SDS-Plus, 40x260 мм
    Зубило Bosch 2.608.690.091, SDS-Plus, 40x260 мм
    Зубило Bosch 2.608.690.091, SDS-Plus, 40x260 мм
      Зубило Bosch 2.608.690.091, SDS-Plus, 40x260 мм
      Зубило Bosch 2.608.690.091, SDS-Plus, 40x260 мм
      Зубило Bosch 2.608.690.091, SDS-Plus, 40x260 мм
      Зубило Bosch 2.608.690.091, SDS-Plus, 40x260 мм

      Зубило Bosch 2.608.690.091, SDS-Plus, 40x260 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 9003109
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Германия
      Тип хвостовика
      		SDS-Plus
      Общая длина, мм
      		260
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Долото Long Life BOSCH 2.608.690.091 используется в отбойных молотках и легких перфораторах с системой крепления SDS+. Оно является самозатачивающимся и имеет повышенную на 30 процентов производительность съема. Долото изогнутой формы подходит для снятия керамической плитки во время строительства и при ремонтных работах.