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Зубило ЭНКОР 9781 Hex 30
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Зубило ЭНКОР 9781 Hex 30
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Зубило ЭНКОР 9781 Hex 30
Арт. 9003118
Зубило ЭНКОР 9781 Hex 30
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Нет в наличии
Арт. 9003118
Характеристики
Производитель
Материал
металл
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Описание
Зубило Энкор 9781 используется с отбойными молотками на строительных площадках. Предназначено для осуществления разрушительных работ по бетону и камню. Крепление осуществляется при помощи хвостовика типа HEX 30
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Характеристики и комплектация
Рейтинги и отзывы