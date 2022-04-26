Зубило Metabo 623464000 (400x25 мм, SDS-Max, 10 шт.)

Преимущества

Специальная закаленная сталь и особо обработанная поверхность обеспечивают большой срок службы и производительную работу

Подходит для сверления в бетоне, каменной кладке, природном камне

Зубило SDS-max плоское Metabo 623464000. 10 плоских зубил для более мягких материалов, для общих работ по долблению и вскрытию каменной кладки, бетона и рыхлой породы (целенаправленное дробящее действие).