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Зубило Metabo 623464000 (400x25 мм, SDS-Max, 10 шт.)
5.0
2
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Зубила для перфораторов
    Зубило Metabo 623464000 (400x25 мм, SDS-Max, 10 шт.)
    Арт. 900396
    5.0
    2
    Зубило Metabo 623464000 (400x25 мм, SDS-Max, 10 шт.)
    Зубило Metabo 623464000 (400x25 мм, SDS-Max, 10 шт.)
      Зубило Metabo 623464000 (400x25 мм, SDS-Max, 10 шт.)
      Зубило Metabo 623464000 (400x25 мм, SDS-Max, 10 шт.)

      Зубило Metabo 623464000 (400x25 мм, SDS-Max, 10 шт.)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 900396
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип хвостовика
      		SDS-Max
      Общая длина, мм
      		400
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Зубило SDS-max плоское Metabo 623464000. 10 плоских зубил для более мягких материалов, для общих работ по долблению и вскрытию каменной кладки, бетона и рыхлой породы (целенаправленное дробящее действие). 

        Преимущества

        • Специальная закаленная сталь и особо обработанная поверхность обеспечивают большой срок службы и производительную работу
        • Подходит для сверления в бетоне, каменной кладке, природном камне