Зубило Metabo 623464000 (400x25 мм, SDS-Max, 10 шт.)
Арт. 900396
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип хвостовика
|SDS-Max
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Общая длина, мм
|400
- Зубило SDS-max плоское Metabo 623464000. 10 плоских зубил для более мягких материалов, для общих работ по долблению и вскрытию каменной кладки, бетона и рыхлой породы (целенаправленное дробящее действие).
Преимущества
- Специальная закаленная сталь и особо обработанная поверхность обеспечивают большой срок службы и производительную работу
- Подходит для сверления в бетоне, каменной кладке, природном камне