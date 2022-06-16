Плоское зубило Вихрь (20x250 мм, SDS-Plus)
Арт. О00000013317
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип хвостовика
|SDS-Plus
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Общая длина, мм
|250
- Зубило ВИХРЬ 20x250мм SDS-Plus применяется в строительстве и ремонтных работах, подходит для долбления по бетону, природному камню, каменной кладке. Инструмент совместим в виде насадки с отбойными молотками и перфораторами с типом крепления SDS-plus. Благодаря специальной обработке и закалке зубило обладает хорошей стойкостью и служит долго. Изготовлены из конструкционной легированной стали 40Х, закалены. Имеют хвостовик SDS-Plus.