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Плоское зубило Вихрь (20x250 мм, SDS-Plus)
5.0
2
Найти аналог
Зубила для перфораторов
    Плоское зубило Вихрь (20x250 мм, SDS-Plus)
    Арт. О00000013317
    5.0
    2
    Плоское зубило Вихрь (20x250 мм, SDS-Plus)
    Плоское зубило Вихрь (20x250 мм, SDS-Plus)
    Плоское зубило Вихрь (20x250 мм, SDS-Plus)
    Плоское зубило Вихрь (20x250 мм, SDS-Plus)
      Плоское зубило Вихрь (20x250 мм, SDS-Plus)
      Плоское зубило Вихрь (20x250 мм, SDS-Plus)
      Плоское зубило Вихрь (20x250 мм, SDS-Plus)
      Плоское зубило Вихрь (20x250 мм, SDS-Plus)

      Плоское зубило Вихрь (20x250 мм, SDS-Plus)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000013317
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип хвостовика
      		SDS-Plus
      Общая длина, мм
      		250
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Зубило ВИХРЬ 20x250мм SDS-Plus применяется в строительстве и ремонтных работах, подходит для долбления по бетону, природному камню, каменной кладке. Инструмент совместим в виде насадки с отбойными молотками и перфораторами с типом крепления SDS-plus. Благодаря специальной обработке и закалке зубило обладает хорошей стойкостью и служит долго. Изготовлены из конструкционной легированной стали 40Х, закалены. Имеют хвостовик SDS-Plus.