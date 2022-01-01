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Зубило слесарное Jonnesway, 16х180 мм, M61116
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Зубила для перфораторов
    Зубило слесарное Jonnesway, 16х180 мм, M61116
    Арт. jonnesway_5057
    Зубило слесарное Jonnesway, 16х180 мм, M61116

      Зубило слесарное Jonnesway, 16х180 мм, M61116

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_5057

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Общая длина, мм
      		180
      Материал
      		металл
      Вес, кг
      		0.171
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Зубило слесарное  - это изделие, изготовленное методом ковки из прутка хромованадиевой стали. Рабочая часть  закалена до высокой твердости на треть суммарной длины изделий, что позволяет многократно повторно затачивать режущую кромку. Заводская обработка предлагает изделие, подготовленное для обработки конструкционных сталей с заточкой угла режущей кромки 60°. Зубило имеет устойчивое к ударным нагрузкам фосфатирование. Применяется для производства тех видов работ, когда необходимо развитие высокого режущего усилия или точечное ударное воздействие.