Аккумулятор Ni-Mh "DYNAMIC PRO" Зубр 59271-2C, ААА, 2шт на карточке

Преимущества

Кол-во циклов заряда: до 500

Не обязательно дожидаться полной разрядки, возможна подзарядка в любое удобное время без нанесения вреда аккумулятору



Срок службы в 2 раза дольше, по сравнению с никель-кадмиевыми аккумуляторами

Не содержат ртути и кадмия - безопасность и экологичность

Аккумулятор ЗУБР Ni-Mh DYNAMIC PRO 59271-2C, ААА, 2шт на карточке применяется как источник питания для переносных электроприборов, в том числе для энергоемких высокотехнологичных приборов (например, цифровых камер, вспышек). ЗУБР Ni-Mh DYNAMIC PRO 59271-2C, ААА, 2шт на карточке может работать как при низких, так и при высоких температурах.