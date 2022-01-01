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Аккумулятор Ni-Mh "DYNAMIC PRO" Зубр 59271-2C, ААА, 2шт на карточке
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Элементы питания
    Аккумулятор Ni-Mh "DYNAMIC PRO" Зубр 59271-2C, ААА, 2шт на карточке
    Арт. О00000014217
    Аккумулятор Ni-Mh "DYNAMIC PRO" Зубр 59271-2C, ААА, 2шт на карточке
    Аккумулятор Ni-Mh "DYNAMIC PRO" Зубр 59271-2C, ААА, 2шт на карточке
      Аккумулятор Ni-Mh "DYNAMIC PRO" Зубр 59271-2C, ААА, 2шт на карточке
      Аккумулятор Ni-Mh "DYNAMIC PRO" Зубр 59271-2C, ААА, 2шт на карточке

      Аккумулятор Ni-Mh "DYNAMIC PRO" Зубр 59271-2C, ААА, 2шт на карточке

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000014217

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Аккумулятор ЗУБР Ni-Mh DYNAMIC PRO 59271-2C, ААА, 2шт на карточке применяется как источник питания для переносных электроприборов, в том числе для энергоемких высокотехнологичных приборов (например, цифровых камер, вспышек). ЗУБР Ni-Mh DYNAMIC PRO 59271-2C, ААА, 2шт на карточке может работать как при низких, так и при высоких температурах.

        Преимущества

        • Кол-во циклов заряда: до 500
        • Не обязательно дожидаться полной разрядки, возможна подзарядка в любое удобное время без нанесения вреда аккумулятору
        • Срок службы в 2 раза дольше, по сравнению с никель-кадмиевыми аккумуляторами
        • Не содержат ртути и кадмия - безопасность и экологичность