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Зарядное устройство Зубр для никель-металлгидридных аккумуляторов, время зарядки 6 часов, 4хААА/АА
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Зарядные устройства для аккумуляторов
    Зарядное устройство Зубр для никель-металлгидридных аккумуляторов, время зарядки 6 часов, 4хААА/АА
    Арт. О00000014430
    Зарядное устройство Зубр для никель-металлгидридных аккумуляторов, время зарядки 6 часов, 4хААА/АА
    Зарядное устройство Зубр для никель-металлгидридных аккумуляторов, время зарядки 6 часов, 4хААА/АА
    Зарядное устройство Зубр для никель-металлгидридных аккумуляторов, время зарядки 6 часов, 4хААА/АА
      Зарядное устройство Зубр для никель-металлгидридных аккумуляторов, время зарядки 6 часов, 4хААА/АА
      Зарядное устройство Зубр для никель-металлгидридных аккумуляторов, время зарядки 6 часов, 4хААА/АА
      Зарядное устройство Зубр для никель-металлгидридных аккумуляторов, время зарядки 6 часов, 4хААА/АА

      Зарядное устройство Зубр для никель-металлгидридных аккумуляторов, время зарядки 6 часов, 4хААА/АА

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000014430

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Подходит для аккумуляторов, В
      		9
      Индикатор заряда аккумулятора
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Зарядное устройство ЗУБР 59233-4 предназначено для зарядки четырех никель-металлогидридных аккумуляторов размером АА или ААА. Устройство снабжено светодиодным индикатором, показывающим уровень заряженности аккумуляторов. Непрерывное время заряда увеличивает длительность срока эксплуатации аккумуляторов.

        Преимущества

        • Компактное зарядное устройство, позволяет заряжать одновременно 2-4 никель-металлогидридных элемента питания. Изделие удобно и просто в использовании, питание происходит от сети 220 В. Прибор автоматически подбирает ток зарядки, в зависимости от состояния элементов питания, защищен от переполюсовки, неисправных элементов питания. Имеет функцию защиты от избыточного заряда, благодаря встроенному таймеру.
        • Время зарядки 6 часов
        • Кол-во секций 4 (АА/ААА)