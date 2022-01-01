Зарядное устройство Зубр для никель-металлгидридных аккумуляторов, время зарядки 6 часов, 4хААА/АА
Арт. О00000014430
Зарядное устройство Зубр для никель-металлгидридных аккумуляторов, время зарядки 6 часов, 4хААА/АА
Арт. О00000014430
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Подходит для аккумуляторов, В
|9
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Индикатор заряда аккумулятора
|Нет
- Зарядное устройство ЗУБР 59233-4 предназначено для зарядки четырех никель-металлогидридных аккумуляторов размером АА или ААА. Устройство снабжено светодиодным индикатором, показывающим уровень заряженности аккумуляторов. Непрерывное время заряда увеличивает длительность срока эксплуатации аккумуляторов.
Преимущества
- Компактное зарядное устройство, позволяет заряжать одновременно 2-4 никель-металлогидридных элемента питания. Изделие удобно и просто в использовании, питание происходит от сети 220 В. Прибор автоматически подбирает ток зарядки, в зависимости от состояния элементов питания, защищен от переполюсовки, неисправных элементов питания. Имеет функцию защиты от избыточного заряда, благодаря встроенному таймеру.
- Время зарядки 6 часов
- Кол-во секций 4 (АА/ААА)