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Адаптер Зубр 59278-4C для Ni-Mh аккумуляторов АА, "C" из "АА", 4шт, блистер
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Элементы питания
    Адаптер Зубр 59278-4C для Ni-Mh аккумуляторов АА, "C" из "АА", 4шт, блистер
    Арт. Ю00000008425
    Адаптер Зубр 59278-4C для Ni-Mh аккумуляторов АА, "C" из "АА", 4шт, блистер
    Адаптер Зубр 59278-4C для Ni-Mh аккумуляторов АА, "C" из "АА", 4шт, блистер
      Адаптер Зубр 59278-4C для Ni-Mh аккумуляторов АА, "C" из "АА", 4шт, блистер
      Адаптер Зубр 59278-4C для Ni-Mh аккумуляторов АА, "C" из "АА", 4шт, блистер

      Адаптер Зубр 59278-4C для Ni-Mh аккумуляторов АА, "C" из "АА", 4шт, блистер

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Ю00000008425

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Типоразмер
      		AA
      Электролит
      		алкалиновый, щелочной
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Адаптер Зубр 59278-4C с АА на C для Ni-Mh аккумуляторов представляет собой переходник, позволяющий использовать стандартные батарейки типа АА и никель-металлогидридные аккумуляторы вместо элементов питания типа С.

        Преимущества

        • Адаптер изготовлен из высококачественного пластика и подходит для ежедневного использования
        • Гарантирует надежность в эксплуатации
        • Позволяет снизить расходы на питание различных устройств