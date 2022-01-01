Адаптер Зубр 59278-4C для Ni-Mh аккумуляторов АА, "C" из "АА", 4шт, блистер
Арт. Ю00000008425
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Типоразмер
|AA
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Электролит
|алкалиновый, щелочной
- Адаптер Зубр 59278-4C с АА на C для Ni-Mh аккумуляторов представляет собой переходник, позволяющий использовать стандартные батарейки типа АА и никель-металлогидридные аккумуляторы вместо элементов питания типа С.
Преимущества
- Адаптер изготовлен из высококачественного пластика и подходит для ежедневного использования
- Гарантирует надежность в эксплуатации
- Позволяет снизить расходы на питание различных устройств