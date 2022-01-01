Адаптер Зубр 59278-4C для Ni-Mh аккумуляторов АА, "C" из "АА", 4шт, блистер

Преимущества

Адаптер изготовлен из высококачественного пластика и подходит для ежедневного использования

Гарантирует надежность в эксплуатации

Позволяет снизить расходы на питание различных устройств

Адаптер Зубр 59278-4C с АА на C для Ni-Mh аккумуляторов представляет собой переходник, позволяющий использовать стандартные батарейки типа АА и никель-металлогидридные аккумуляторы вместо элементов питания типа С.