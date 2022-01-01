Компрессор воздушный безмасляный Зубр ЗКП-230-24-2.5
Арт. Ю00000011654
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Защита двигателя от перегрева
|Да
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Особенности
|рукоятка для переноски, манометр, защитный кожух, автоматическое отключение по достижению заданного давления, спускной клапан, большие колеса
- Воздушный поршневой безмасляный компрессор Зубр ПРОФЕССИОНАЛ 230л/мин, 24л, 8Атм, 2500Вт, 220В ЗКП-230-24-2.5 представляет собой мощный агрегат, предназначенный для выработки сжатого воздуха. Выполнен в компактном корпусе. Компрессор подойдет для интенсивной работы в гараже, мастерской, загородном доме. Агрегат производит чистый воздух без примесей масла
Преимущества
- Воздушный поршневой безмасляный компрессор Зубр ПРОФЕССИОНАЛ 230л/мин, 24л, 8Атм, 2500Вт, 220В ЗКП-230-24-2.5 готов к работе сразу после покупки
- Вырабатываемый воздух не содержит примесей масла, что не требует установки дорогостоящих маслоотделителей
- Поршневой тип компрессора наиболее производителен среди другим типов
- Не требует заправки маслом и контроля за наличием и его замены
- Прямой привод упрощает конструкцию и увеличивает надежность
- Выключатель давления обеспечивает автоматическое включение/выключение изделия при расходе сжатого воздуха
- Сменный воздушный фильтр на входе защищает цилиндро-поршневую группу от абразивного износа
- Быстросъемный штуцер обеспечивает удобное и быстрое подключение и отключение пневмоинструмента
- Контроль давления в ресивере и на выходе при помощи двух манометров
- Самовосстанавливающийся термопредохранитель
- Регулировка давления на выходе позволяет настраивать давление воздуха зависимости от используемого пневмоинструмента
- Механический клапан сброса давления
- Шумозащитный пластиковый кожух
- Эргономичная ручка и колеса для удобства транспортировки