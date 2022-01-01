Компрессор воздушный безмасляный Зубр ЗКП-230-24-2.5

Преимущества

Воздушный поршневой безмасляный компрессор Зубр ПРОФЕССИОНАЛ 230л/мин, 24л, 8Атм, 2500Вт, 220В ЗКП-230-24-2.5 готов к работе сразу после покупки

Вырабатываемый воздух не содержит примесей масла, что не требует установки дорогостоящих маслоотделителей

Поршневой тип компрессора наиболее производителен среди другим типов

Не требует заправки маслом и контроля за наличием и его замены

Прямой привод упрощает конструкцию и увеличивает надежность

Выключатель давления обеспечивает автоматическое включение/выключение изделия при расходе сжатого воздуха

Сменный воздушный фильтр на входе защищает цилиндро-поршневую группу от абразивного износа

Быстросъемный штуцер обеспечивает удобное и быстрое подключение и отключение пневмоинструмента

Контроль давления в ресивере и на выходе при помощи двух манометров

Самовосстанавливающийся термопредохранитель

Регулировка давления на выходе позволяет настраивать давление воздуха зависимости от используемого пневмоинструмента

Механический клапан сброса давления

Шумозащитный пластиковый кожух

Эргономичная ручка и колеса для удобства транспортировки

Воздушный поршневой безмасляный компрессор Зубр ПРОФЕССИОНАЛ 230л/мин, 24л, 8Атм, 2500Вт, 220В ЗКП-230-24-2.5 представляет собой мощный агрегат, предназначенный для выработки сжатого воздуха. Выполнен в компактном корпусе. Компрессор подойдет для интенсивной работы в гараже, мастерской, загородном доме. Агрегат производит чистый воздух без примесей масла