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Компрессор воздушный безмасляный Зубр ЗКП-230-24-2.5
Найти аналог
Безмасляные компрессоры
    Компрессор воздушный безмасляный Зубр ЗКП-230-24-2.5
    Арт. Ю00000011654
    Компрессор воздушный безмасляный Зубр ЗКП-230-24-2.5
    Компрессор воздушный безмасляный Зубр ЗКП-230-24-2.5
    Компрессор воздушный безмасляный Зубр ЗКП-230-24-2.5
    Компрессор воздушный безмасляный Зубр ЗКП-230-24-2.5
    Компрессор воздушный безмасляный Зубр ЗКП-230-24-2.5
    Компрессор воздушный безмасляный Зубр ЗКП-230-24-2.5
      Компрессор воздушный безмасляный Зубр ЗКП-230-24-2.5
      Компрессор воздушный безмасляный Зубр ЗКП-230-24-2.5
      Компрессор воздушный безмасляный Зубр ЗКП-230-24-2.5
      Компрессор воздушный безмасляный Зубр ЗКП-230-24-2.5
      Компрессор воздушный безмасляный Зубр ЗКП-230-24-2.5
      Компрессор воздушный безмасляный Зубр ЗКП-230-24-2.5

      Компрессор воздушный безмасляный Зубр ЗКП-230-24-2.5

      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Арт. Ю00000011654

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Защита двигателя от перегрева
      		Да
      Особенности
      		рукоятка для переноски, манометр, защитный кожух, автоматическое отключение по достижению заданного давления, спускной клапан, большие колеса
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Воздушный поршневой безмасляный компрессор Зубр ПРОФЕССИОНАЛ 230л/мин, 24л, 8Атм, 2500Вт, 220В ЗКП-230-24-2.5 представляет собой мощный агрегат, предназначенный для выработки сжатого воздуха. Выполнен в компактном корпусе. Компрессор подойдет для интенсивной работы в гараже, мастерской, загородном доме. Агрегат производит чистый воздух без примесей масла

        Преимущества

        • Воздушный поршневой безмасляный компрессор Зубр ПРОФЕССИОНАЛ 230л/мин, 24л, 8Атм, 2500Вт, 220В ЗКП-230-24-2.5 готов к работе сразу после покупки
        • Вырабатываемый воздух не содержит примесей масла, что не требует установки дорогостоящих маслоотделителей
        • Поршневой тип компрессора наиболее производителен среди другим типов
        • Не требует заправки маслом и контроля за наличием и его замены
        • Прямой привод упрощает конструкцию и увеличивает надежность
        • Выключатель давления обеспечивает автоматическое включение/выключение изделия при расходе сжатого воздуха
        • Сменный воздушный фильтр на входе защищает цилиндро-поршневую группу от абразивного износа
        • Быстросъемный штуцер обеспечивает удобное и быстрое подключение и отключение пневмоинструмента
        • Контроль давления в ресивере и на выходе при помощи двух манометров
        • Самовосстанавливающийся термопредохранитель
        • Регулировка давления на выходе позволяет настраивать давление воздуха зависимости от используемого пневмоинструмента
        • Механический клапан сброса давления
        • Шумозащитный пластиковый кожух
        • Эргономичная ручка и колеса для удобства транспортировки