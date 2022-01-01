Набор метчиков и плашек Зубр 28119-Н110
Арт. 77777X901115
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Количество предметов, шт
|110
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Тип резьбонарезного инструмента
|метчик
- Набор метчиков и плашек МАСТЕР, сталь 9ХС, 110 предметов ЗУБР 28119-H110_z01 состоит из 35 плашек, метчиков для глухих и сквозных отверстий, а также вспомогательного инструмента. Резьбонарезная оснастка охватывает большое количество размеров, что позволяет использовать комплект для изготовления различных предметов. Для удобства элементы комплекта разложены по увеличению размера, каждый метчик и плашка находятся на подписанной позиции в ложементе. Металлический кейс упрощает транспортировку.
Преимущества
- Метчики и плашки обладают высокой усталостной прочностью при изгибе и кручении
- Метчики изготовлены из инструментальной стали 9ХС по ГОСТ 3266-81
- Плашки изготовлены из инструментальной стали 9ХС по ГОСТ 9740-71
- Плашкодержатель оснащен стопорными винтами для надежной фиксации и центровки плашки
- Метчикодержатель оснащен регулируемым винтовым механизмом для надежной фиксации метчиков
- Т-образный метчикодержатель с фиксированным зажимным патроном оптимально подходит для нарезания резьбы в труднодоступных местах