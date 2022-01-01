Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Набор метчиков и плашек Зубр 28119-Н110
Найти аналог
Наборы резьбонарезных инструментов
    Набор метчиков и плашек Зубр 28119-Н110
    Арт. 77777X901115
    Набор метчиков и плашек Зубр 28119-Н110
    Набор метчиков и плашек Зубр 28119-Н110
    Набор метчиков и плашек Зубр 28119-Н110
      Набор метчиков и плашек Зубр 28119-Н110
      Набор метчиков и плашек Зубр 28119-Н110
      Набор метчиков и плашек Зубр 28119-Н110

      Набор метчиков и плашек Зубр 28119-Н110

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 77777X901115

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Количество предметов, шт
      		110
      Тип резьбонарезного инструмента
      		метчик
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Набор метчиков и плашек МАСТЕР, сталь 9ХС, 110 предметов ЗУБР 28119-H110_z01 состоит из 35 плашек, метчиков для глухих и сквозных отверстий, а также вспомогательного инструмента. Резьбонарезная оснастка охватывает большое количество размеров, что позволяет использовать комплект для изготовления различных предметов. Для удобства элементы комплекта разложены по увеличению размера, каждый метчик и плашка находятся на подписанной позиции в ложементе. Металлический кейс упрощает транспортировку.

        Преимущества

        • Метчики и плашки обладают высокой усталостной прочностью при изгибе и кручении
        • Метчики изготовлены из инструментальной стали 9ХС по ГОСТ 3266-81
        • Плашки изготовлены из инструментальной стали 9ХС по ГОСТ 9740-71
        • Плашкодержатель оснащен стопорными винтами для надежной фиксации и центровки плашки
        • Метчикодержатель оснащен регулируемым винтовым механизмом для надежной фиксации метчиков
        • Т-образный метчикодержатель с фиксированным зажимным патроном оптимально подходит для нарезания резьбы в труднодоступных местах