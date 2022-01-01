Набор метчиков и плашек Зубр 28119-Н110

Преимущества

Набор метчиков и плашек МАСТЕР, сталь 9ХС, 110 предметов ЗУБР 28119-H110_z01 состоит из 35 плашек, метчиков для глухих и сквозных отверстий, а также вспомогательного инструмента. Резьбонарезная оснастка охватывает большое количество размеров, что позволяет использовать комплект для изготовления различных предметов. Для удобства элементы комплекта разложены по увеличению размера, каждый метчик и плашка находятся на подписанной позиции в ложементе. Металлический кейс упрощает транспортировку.