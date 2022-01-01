Зарядное устройство Зубр для никель-металлгидридных аккумуляторов, время зарядки 6 часов, 2хААА/АА 59231-2

Преимущества

Компактное зарядное устройство, позволяет заряжать одновременно 1-2 никель-металлогидридных элемента питания. Изделие удобно и просто в использовании, питание происходит от сети 220 В. Прибор автоматически подбирает ток зарядки, в зависимости от состояния элементов питания, защищен от переполюсовки, неисправных элементов питания. Имеет функцию защиты от избыточного заряда, благодаря встроенному таймеру.

Время зарядки 6 часов

Кол-во секций 2 (АА/ААА)

Зарядное устройство ЗУБР 59231-2 предназначено для зарядки никель-металлогидридных аккумуляторов размером АА или ААА. Непрерывное время заряда увеличивает длительность срока эксплуатации аккумуляторов. Благодаря особой конструкции отсеков для аккумуляторов, установить их неправильно будет невозможно.