Зарядное устройство Зубр для никель-металлгидридных аккумуляторов, время зарядки 6 часов, 2хААА/АА 59231-2
Арт. Ю00000017580
Зарядное устройство Зубр для никель-металлгидридных аккумуляторов, время зарядки 6 часов, 2хААА/АА 59231-2
Арт. Ю00000017580
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Индикатор заряда аккумулятора
|Да
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Совместимость
|Универсальный
- Зарядное устройство ЗУБР 59231-2 предназначено для зарядки никель-металлогидридных аккумуляторов размером АА или ААА. Непрерывное время заряда увеличивает длительность срока эксплуатации аккумуляторов. Благодаря особой конструкции отсеков для аккумуляторов, установить их неправильно будет невозможно.
Преимущества
- Компактное зарядное устройство, позволяет заряжать одновременно 1-2 никель-металлогидридных элемента питания. Изделие удобно и просто в использовании, питание происходит от сети 220 В. Прибор автоматически подбирает ток зарядки, в зависимости от состояния элементов питания, защищен от переполюсовки, неисправных элементов питания. Имеет функцию защиты от избыточного заряда, благодаря встроенному таймеру.
- Время зарядки 6 часов
- Кол-во секций 2 (АА/ААА)