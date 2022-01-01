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Зарядное устройство Зубр для никель-металлгидридных аккумуляторов, время зарядки 6 часов, 2хААА/АА 59231-2
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Зарядные устройства для аккумуляторов
    Зарядное устройство Зубр для никель-металлгидридных аккумуляторов, время зарядки 6 часов, 2хААА/АА 59231-2
    Арт. Ю00000017580
    Зарядное устройство Зубр для никель-металлгидридных аккумуляторов, время зарядки 6 часов, 2хААА/АА 59231-2
    Зарядное устройство Зубр для никель-металлгидридных аккумуляторов, время зарядки 6 часов, 2хААА/АА 59231-2
      Зарядное устройство Зубр для никель-металлгидридных аккумуляторов, время зарядки 6 часов, 2хААА/АА 59231-2
      Зарядное устройство Зубр для никель-металлгидридных аккумуляторов, время зарядки 6 часов, 2хААА/АА 59231-2

      Зарядное устройство Зубр для никель-металлгидридных аккумуляторов, время зарядки 6 часов, 2хААА/АА 59231-2

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Ю00000017580

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Индикатор заряда аккумулятора
      		Да
      Совместимость
      		Универсальный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Зарядное устройство ЗУБР 59231-2 предназначено для зарядки никель-металлогидридных аккумуляторов размером АА или ААА.  Непрерывное время заряда увеличивает длительность срока эксплуатации аккумуляторов. Благодаря особой конструкции отсеков для аккумуляторов, установить их неправильно будет невозможно.

        Преимущества

        • Компактное зарядное устройство, позволяет заряжать одновременно 1-2 никель-металлогидридных элемента питания. Изделие удобно и просто в использовании, питание происходит от сети 220 В. Прибор автоматически подбирает ток зарядки, в зависимости от состояния элементов питания, защищен от переполюсовки, неисправных элементов питания. Имеет функцию защиты от избыточного заряда, благодаря встроенному таймеру.
        • Время зарядки 6 часов
        • Кол-во секций 2 (АА/ААА)