Аккумулятор Зубр с низким саморазрядом "ААА", 900 мАч, никель-металлгидридный, 2шт 59273-2C_G
Арт. Ю00000018223
Аккумулятор Зубр с низким саморазрядом "ААА", 900 мАч, никель-металлгидридный, 2шт 59273-2C_G
Арт. Ю00000018223
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Типоразмер
|AAA
|
Электролит
|алкалиновый, щелочной
- Аккумулятор никель-металлогидридный Зубр применяется в бытовых условиях для переносных электроприборов. Используется в цифровых устройствах с высокими токами потребления, а также в устройствах с низким уровнем потребления.
Преимущества
- Долговечность
- Аккумуляторы ЗУБР произведены по передовой технологии, благодаря чему они объединяют в себе достоинства алкалиновых и никель-металлгидридных батареек