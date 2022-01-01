Аккумулятор Зубр с низким саморазрядом "ААА", 900 мАч, никель-металлгидридный, 2шт 59273-2C_G

Преимущества

Долговечность

Аккумуляторы ЗУБР произведены по передовой технологии, благодаря чему они объединяют в себе достоинства алкалиновых и никель-металлгидридных батареек

Аккумулятор никель-металлогидридный Зубр применяется в бытовых условиях для переносных электроприборов. Используется в цифровых устройствах с высокими токами потребления, а также в устройствах с низким уровнем потребления.