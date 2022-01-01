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Аккумулятор Зубр с низким саморазрядом "ААА", 900 мАч, никель-металлгидридный, 2шт 59273-2C_G
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Элементы питания
    Аккумулятор Зубр с низким саморазрядом "ААА", 900 мАч, никель-металлгидридный, 2шт 59273-2C_G
    Арт. Ю00000018223
    Аккумулятор Зубр с низким саморазрядом "ААА", 900 мАч, никель-металлгидридный, 2шт 59273-2C_G

      Аккумулятор Зубр с низким саморазрядом "ААА", 900 мАч, никель-металлгидридный, 2шт 59273-2C_G

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Ю00000018223

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Типоразмер
      		AAA
      Электролит
      		алкалиновый, щелочной
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Аккумулятор никель-металлогидридный Зубр применяется в бытовых условиях для переносных электроприборов. Используется в цифровых устройствах с высокими токами потребления, а также в устройствах с низким уровнем потребления.

        Преимущества

        • Долговечность
        • Аккумуляторы ЗУБР произведены по передовой технологии, благодаря чему они объединяют в себе достоинства алкалиновых и никель-металлгидридных батареек