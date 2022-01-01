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Тарелка опорная Зубр "Профессионал" пластиковая для УШМ под круг фибровый, М14, d=125мм 35775-125
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Опорные тарелки для шлифовальных кругов
    Тарелка опорная Зубр "Профессионал" пластиковая для УШМ под круг фибровый, М14, d=125мм 35775-125
    Арт. Ю00000026842
    Тарелка опорная Зубр "Профессионал" пластиковая для УШМ под круг фибровый, М14, d=125мм 35775-125
    Тарелка опорная Зубр "Профессионал" пластиковая для УШМ под круг фибровый, М14, d=125мм 35775-125
    Тарелка опорная Зубр "Профессионал" пластиковая для УШМ под круг фибровый, М14, d=125мм 35775-125
      Тарелка опорная Зубр "Профессионал" пластиковая для УШМ под круг фибровый, М14, d=125мм 35775-125
      Тарелка опорная Зубр "Профессионал" пластиковая для УШМ под круг фибровый, М14, d=125мм 35775-125
      Тарелка опорная Зубр "Профессионал" пластиковая для УШМ под круг фибровый, М14, d=125мм 35775-125

      Тарелка опорная Зубр "Профессионал" пластиковая для УШМ под круг фибровый, М14, d=125мм 35775-125

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Ю00000026842

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип оборудования
      		опорная тарелка
      Вес, кг
      		0.11
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Тарелка опорная Профессионал Зубр 35775-125 предназначена для установки фибровых кругов на УШМ. Оснастка имеет жесткий пластиковый корпус, что позволяет максимально эффективно передавать энергию крутящего момента. Усиленная конструкция с ребром жесткости обеспечивает повышенную безопасность при интенсивных динамических нагрузках. Плоская форма рабочей части и надежная фиксация прижимной шайбой создают максимально ровный и плотный контакт фибрового круга с обрабатываемой поверхностью. Максимально допустимые обороты: 12500 об/мин.

        Преимущества

        • Жесткий пластиковый корпус
        • Усиленная конструкция с ребром жесткости
        • Плоская форма рабочей части
        • Надежная фиксация прижимной шайбой