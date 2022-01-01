Тарелка опорная Зубр "Профессионал" пластиковая для УШМ под круг фибровый, М14, d=125мм 35775-125

Преимущества

Жесткий пластиковый корпус

Усиленная конструкция с ребром жесткости

Плоская форма рабочей части

Надежная фиксация прижимной шайбой

Тарелка опорная Профессионал Зубр 35775-125 предназначена для установки фибровых кругов на УШМ. Оснастка имеет жесткий пластиковый корпус, что позволяет максимально эффективно передавать энергию крутящего момента. Усиленная конструкция с ребром жесткости обеспечивает повышенную безопасность при интенсивных динамических нагрузках. Плоская форма рабочей части и надежная фиксация прижимной шайбой создают максимально ровный и плотный контакт фибрового круга с обрабатываемой поверхностью. Максимально допустимые обороты: 12500 об/мин.