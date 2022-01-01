Тарелка опорная Зубр "Профессионал" пластиковая для УШМ под круг фибровый, М14, d=125мм 35775-125
Арт. Ю00000026842
Тарелка опорная Зубр "Профессионал" пластиковая для УШМ под круг фибровый, М14, d=125мм 35775-125
Арт. Ю00000026842
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип оборудования
|опорная тарелка
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Вес, кг
|0.11
- Тарелка опорная Профессионал Зубр 35775-125 предназначена для установки фибровых кругов на УШМ. Оснастка имеет жесткий пластиковый корпус, что позволяет максимально эффективно передавать энергию крутящего момента. Усиленная конструкция с ребром жесткости обеспечивает повышенную безопасность при интенсивных динамических нагрузках. Плоская форма рабочей части и надежная фиксация прижимной шайбой создают максимально ровный и плотный контакт фибрового круга с обрабатываемой поверхностью. Максимально допустимые обороты: 12500 об/мин.
Преимущества
- Жесткий пластиковый корпус
- Усиленная конструкция с ребром жесткости
- Плоская форма рабочей части
- Надежная фиксация прижимной шайбой