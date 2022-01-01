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Зарядное устройство Зубр 59253-4 для никель-металлгидритных аккум.
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Зарядные устройства для аккумуляторов
    Зарядное устройство Зубр 59253-4 для никель-металлгидритных аккум.
    Арт. 77777X792194
    Зарядное устройство Зубр 59253-4 для никель-металлгидритных аккум.
    Зарядное устройство Зубр 59253-4 для никель-металлгидритных аккум.
    Зарядное устройство Зубр 59253-4 для никель-металлгидритных аккум.
    Зарядное устройство Зубр 59253-4 для никель-металлгидритных аккум.
    Зарядное устройство Зубр 59253-4 для никель-металлгидритных аккум.
    Зарядное устройство Зубр 59253-4 для никель-металлгидритных аккум.
    Зарядное устройство Зубр 59253-4 для никель-металлгидритных аккум.
      Зарядное устройство Зубр 59253-4 для никель-металлгидритных аккум.
      Зарядное устройство Зубр 59253-4 для никель-металлгидритных аккум.
      Зарядное устройство Зубр 59253-4 для никель-металлгидритных аккум.
      Зарядное устройство Зубр 59253-4 для никель-металлгидритных аккум.
      Зарядное устройство Зубр 59253-4 для никель-металлгидритных аккум.
      Зарядное устройство Зубр 59253-4 для никель-металлгидритных аккум.
      Зарядное устройство Зубр 59253-4 для никель-металлгидритных аккум.

      Зарядное устройство Зубр 59253-4 для никель-металлгидритных аккум.

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 77777X792194

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Индикатор заряда аккумулятора
      		Да
      Совместимость
      		Универсальный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Зарядные устройства Зубр предназначены для быстрой зарядки никель-металлогидридных аккумуляторов размером АА или ААА. Благодаря увеличенным токам, время зарядки составляет значительно сокращается. Устройство снабжено индикаторами, показывающим процесс зарядки аккумуляторов.

        Преимущества

        • Благодаря увеличенным токам, время зарядки составляет значительно сокращается
        • Устройство снабжено индикаторами, показывающим процесс зарядки аккумуляторов
        • Компактное зарядное устройство, позволяет заряжать одновременно 2-4 никель-металлогидридных элемента питания
        • Изделие удобно и просто в использовании, питание происходит от сети 220 В
        • Прибор автоматически подбирает ток зарядки, в зависимости от состояния элементов питания, защищен от переполюсовки, неисправных элементов питания, и перегрева
        • Имеет функцию дозарядки аккумуляторов