Зарядное устройство Зубр 59253-4 для никель-металлгидритных аккум.

Преимущества

Благодаря увеличенным токам, время зарядки составляет значительно сокращается

Устройство снабжено индикаторами, показывающим процесс зарядки аккумуляторов

Компактное зарядное устройство, позволяет заряжать одновременно 2-4 никель-металлогидридных элемента питания

Изделие удобно и просто в использовании, питание происходит от сети 220 В

Прибор автоматически подбирает ток зарядки, в зависимости от состояния элементов питания, защищен от переполюсовки, неисправных элементов питания, и перегрева

Имеет функцию дозарядки аккумуляторов

Зарядные устройства Зубр предназначены для быстрой зарядки никель-металлогидридных аккумуляторов размером АА или ААА. Благодаря увеличенным токам, время зарядки составляет значительно сокращается. Устройство снабжено индикаторами, показывающим процесс зарядки аккумуляторов.