Зарядное устройство Зубр 59253-4 для никель-металлгидритных аккум.
Арт. 77777X792194
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Индикатор заряда аккумулятора
|Да
|
Совместимость
|Универсальный
- Зарядные устройства Зубр предназначены для быстрой зарядки никель-металлогидридных аккумуляторов размером АА или ААА. Благодаря увеличенным токам, время зарядки составляет значительно сокращается. Устройство снабжено индикаторами, показывающим процесс зарядки аккумуляторов.
Преимущества
- Благодаря увеличенным токам, время зарядки составляет значительно сокращается
- Устройство снабжено индикаторами, показывающим процесс зарядки аккумуляторов
- Компактное зарядное устройство, позволяет заряжать одновременно 2-4 никель-металлогидридных элемента питания
- Изделие удобно и просто в использовании, питание происходит от сети 220 В
- Прибор автоматически подбирает ток зарядки, в зависимости от состояния элементов питания, защищен от переполюсовки, неисправных элементов питания, и перегрева
- Имеет функцию дозарядки аккумуляторов