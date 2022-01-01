Аккумулятор Зубр 59275-2С тип АА 2700мАч, 2шт.
Арт. X792235
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Типоразмер
|AA
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Напряжение, В
|1.2
- Аккумулятор ЗУБР 59275-2С тип АА 2700мАч, применяется в бытовых условиях для переносных электроприборов.
Преимущества
- Используется в цифровых устройствах с высокими токами потребления, а также в устройствах с низким уровнем потребления
- Совмещают преимущества алкалиновых батарей и мощных Ni-MH-аккумуляторов
- Низкий саморазряд
- Без ртути и кадмия
- Работа в широком диапазоне температур