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Аккумулятор Зубр 59275-2С тип АА 2700мАч, 2шт.
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Элементы питания
    Аккумулятор Зубр 59275-2С тип АА 2700мАч, 2шт.
    Арт. X792235
    Аккумулятор Зубр 59275-2С тип АА 2700мАч, 2шт.

      Аккумулятор Зубр 59275-2С тип АА 2700мАч, 2шт.

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X792235

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Типоразмер
      		AA
      Напряжение, В
      		1.2
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Аккумулятор ЗУБР 59275-2С тип АА 2700мАч, применяется в бытовых условиях для переносных электроприборов.

        Преимущества

        • Используется в цифровых устройствах с высокими токами потребления, а также в устройствах с низким уровнем потребления
        • Совмещают преимущества алкалиновых батарей и мощных Ni-MH-аккумуляторов
        • Низкий саморазряд
        • Без ртути и кадмия
        • Работа в широком диапазоне температур