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Дрель ударная Зубр ЗДУ-780 ЭРКМ2, 780 Вт
5.0
1
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Сетевые дрели
    Дрель ударная Зубр ЗДУ-780 ЭРКМ2, 780 Вт
    Арт. 77777Х106310
    5.0
    1
    Дрель ударная Зубр ЗДУ-780 ЭРКМ2, 780 Вт
    Дрель ударная Зубр ЗДУ-780 ЭРКМ2, 780 Вт
    Дрель ударная Зубр ЗДУ-780 ЭРКМ2, 780 Вт
    Дрель ударная Зубр ЗДУ-780 ЭРКМ2, 780 Вт
    Дрель ударная Зубр ЗДУ-780 ЭРКМ2, 780 Вт
    Дрель ударная Зубр ЗДУ-780 ЭРКМ2, 780 Вт
    Дрель ударная Зубр ЗДУ-780 ЭРКМ2, 780 Вт
    Дрель ударная Зубр ЗДУ-780 ЭРКМ2, 780 Вт
    Дрель ударная Зубр ЗДУ-780 ЭРКМ2, 780 Вт
    Дрель ударная Зубр ЗДУ-780 ЭРКМ2, 780 Вт
      Дрель ударная Зубр ЗДУ-780 ЭРКМ2, 780 Вт
      Дрель ударная Зубр ЗДУ-780 ЭРКМ2, 780 Вт
      Дрель ударная Зубр ЗДУ-780 ЭРКМ2, 780 Вт
      Дрель ударная Зубр ЗДУ-780 ЭРКМ2, 780 Вт
      Дрель ударная Зубр ЗДУ-780 ЭРКМ2, 780 Вт
      Дрель ударная Зубр ЗДУ-780 ЭРКМ2, 780 Вт
      Дрель ударная Зубр ЗДУ-780 ЭРКМ2, 780 Вт
      Дрель ударная Зубр ЗДУ-780 ЭРКМ2, 780 Вт
      Дрель ударная Зубр ЗДУ-780 ЭРКМ2, 780 Вт
      Дрель ударная Зубр ЗДУ-780 ЭРКМ2, 780 Вт

      Дрель ударная Зубр ЗДУ-780 ЭРКМ2, 780 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Арт. 77777Х106310
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип двигателя
      		щеточный
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Незаменимый помощник для сверления отверстий в различных материалах (дерево, сталь, кирпич, легкий бетон и т. д.). Производительная дрель с качественным кулачковым патроном, плавной регулировкой оборотов и надежной конструкцией на подшипниках - лучший подарок мастеру. Функция сверления с ударом, широкий диапазон регулировки частоты вращения, удобная дополнительная рукоятка - все, что нужно для качественной работы.

        Преимущества

        • Надежный инструмент для эффективной, качественной работы
        • Производительная дрель для различных работ (сверление, заворачивание, перемешивание)
        • Функция сверления с ударом позволяет выполнять отверстия в кирпиче и легком бетоне
        • Электронная регулировка оборотов в широком диапазоне расширяет возможности использования изделия
        • Изменение частоты вращения степенью нажатия на выключатель обеспечивает как плавное начало сверления во избежание увода сверла, так и быстрое сверление
        • Надежная конструкция на шариковых подшипниках для минимального биения шпинделя
        • Ударные шестерни из хромового сплава продлевают срок жизни ударного механизма
        • Изменение направления вращения (реверс) позволяет использовать изделие в качестве шуруповерта
        • Надежное удержание дрели благодаря обрезиненной основной и удобной дополнительной рукояткам
        • Фиксация выключателя во включенном положении для удобства при длительных работах
        • Удобный кейс для переноски в комплекте
        • Ограничитель глубины сверления позволяет бурить точно на заданную глубину при серийной работе
        • Специальная смазка на литиевой основе с низкой температурой застывания
        • Кабель в резиновой изоляции с водоотталкивающей пропиткой не "дубеет" на морозе