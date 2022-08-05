Преимущества

Надежный инструмент для эффективной, качественной работы

Производительная дрель для различных работ (сверление, заворачивание, перемешивание)

Функция сверления с ударом позволяет выполнять отверстия в кирпиче и легком бетоне

Электронная регулировка оборотов в широком диапазоне расширяет возможности использования изделия

Изменение частоты вращения степенью нажатия на выключатель обеспечивает как плавное начало сверления во избежание увода сверла, так и быстрое сверление

Надежная конструкция на шариковых подшипниках для минимального биения шпинделя

Ударные шестерни из хромового сплава продлевают срок жизни ударного механизма

Изменение направления вращения (реверс) позволяет использовать изделие в качестве шуруповерта

Надежное удержание дрели благодаря обрезиненной основной и удобной дополнительной рукояткам

Фиксация выключателя во включенном положении для удобства при длительных работах

Удобный кейс для переноски в комплекте

Ограничитель глубины сверления позволяет бурить точно на заданную глубину при серийной работе

Специальная смазка на литиевой основе с низкой температурой застывания

Кабель в резиновой изоляции с водоотталкивающей пропиткой не "дубеет" на морозе

Незаменимый помощник для сверления отверстий в различных материалах (дерево, сталь, кирпич, легкий бетон и т. д.). Производительная дрель с качественным кулачковым патроном, плавной регулировкой оборотов и надежной конструкцией на подшипниках - лучший подарок мастеру. Функция сверления с ударом, широкий диапазон регулировки частоты вращения, удобная дополнительная рукоятка - все, что нужно для качественной работы.