Дрель ударная Зубр ЗДУ-780 ЭРКМ2, 780 Вт
Арт. 77777Х106310
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип двигателя
|щеточный
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Напряжение сети, В
|220
- Незаменимый помощник для сверления отверстий в различных материалах (дерево, сталь, кирпич, легкий бетон и т. д.). Производительная дрель с качественным кулачковым патроном, плавной регулировкой оборотов и надежной конструкцией на подшипниках - лучший подарок мастеру. Функция сверления с ударом, широкий диапазон регулировки частоты вращения, удобная дополнительная рукоятка - все, что нужно для качественной работы.
Преимущества
- Надежный инструмент для эффективной, качественной работы
- Производительная дрель для различных работ (сверление, заворачивание, перемешивание)
- Функция сверления с ударом позволяет выполнять отверстия в кирпиче и легком бетоне
- Электронная регулировка оборотов в широком диапазоне расширяет возможности использования изделия
- Изменение частоты вращения степенью нажатия на выключатель обеспечивает как плавное начало сверления во избежание увода сверла, так и быстрое сверление
- Надежная конструкция на шариковых подшипниках для минимального биения шпинделя
- Ударные шестерни из хромового сплава продлевают срок жизни ударного механизма
- Изменение направления вращения (реверс) позволяет использовать изделие в качестве шуруповерта
- Надежное удержание дрели благодаря обрезиненной основной и удобной дополнительной рукояткам
- Фиксация выключателя во включенном положении для удобства при длительных работах
- Удобный кейс для переноски в комплекте
- Ограничитель глубины сверления позволяет бурить точно на заданную глубину при серийной работе
- Специальная смазка на литиевой основе с низкой температурой застывания
- Кабель в резиновой изоляции с водоотталкивающей пропиткой не "дубеет" на морозе