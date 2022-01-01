Рабочие перчатки строительные, с ПВХ Зубр "Ангара" 11464-XL размер с ПВХ, 10 класс (пара)

Преимущества

Точечное ПВХ покрытие обеспечивает высокую стойкость к истиранию и превосходно защищает ладонь

Яркий сигнальный цвет перчаток обеспечивает дополнительную безопасность при работе в условиях плохой видимости

Выполнены из акриловой пряжи, которая отличается высокой объемностью, за счет чего теплозащитные свойства перчаток намного выше, чем у аналогов из натуральной шерсти

Махровая внутренняя поверхность перчатки обеспечивает дополнительную термозащиту рук при работе на холоде

Изготовлены с применением технология бесшовной вязки, что создает повышенный комфорт при работе Дышащий материал перчаток позволяет работать в них, не снимая, длительное время

Утепленные акриловые перчатки "ЗУБР" предназначены для защиты рук от общих производственных загрязнений и скольжения. Позволяют работать при умеренных отрицательных температурах. Высокопрочный материал и надежное покрытие обеспечивают превосходную защиту Ваших рук. Перчатки предназначены для защиты рук от общих производственных загрязнений и скольжения.