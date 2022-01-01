Рабочие перчатки строительные, с ПВХ Зубр "Ангара" 11464-XL размер с ПВХ, 10 класс (пара)
Арт. X169752151
Рабочие перчатки строительные, с ПВХ Зубр "Ангара" 11464-XL размер с ПВХ, 10 класс (пара)
Арт. X169752151
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|рабочие перчатки
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Назначение
|для монтажных работ, для сада и огорода, строительные, хозяйственные
- Утепленные акриловые перчатки "ЗУБР" предназначены для защиты рук от общих производственных загрязнений и скольжения. Позволяют работать при умеренных отрицательных температурах. Высокопрочный материал и надежное покрытие обеспечивают превосходную защиту Ваших рук. Перчатки предназначены для защиты рук от общих производственных загрязнений и скольжения.
Преимущества
- Точечное ПВХ покрытие обеспечивает высокую стойкость к истиранию и превосходно защищает ладонь
- Яркий сигнальный цвет перчаток обеспечивает дополнительную безопасность при работе в условиях плохой видимости
- Выполнены из акриловой пряжи, которая отличается высокой объемностью, за счет чего теплозащитные свойства перчаток намного выше, чем у аналогов из натуральной шерсти
- Махровая внутренняя поверхность перчатки обеспечивает дополнительную термозащиту рук при работе на холоде
- Изготовлены с применением технология бесшовной вязки, что создает повышенный комфорт при работе Дышащий материал перчаток позволяет работать в них, не снимая, длительное время