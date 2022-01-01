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Перчатки утепленные, износостойкие, двухслойные Зубр "Арктика" 11469-XL (пара)
410 ₽
Рабочие перчатки
    Перчатки утепленные, износостойкие, двухслойные Зубр "Арктика" 11469-XL (пара)
    Арт. О00000033879
    Перчатки утепленные, износостойкие, двухслойные Зубр "Арктика" 11469-XL (пара)
    Перчатки утепленные, износостойкие, двухслойные Зубр "Арктика" 11469-XL (пара)
    Перчатки утепленные, износостойкие, двухслойные Зубр "Арктика" 11469-XL (пара)
      Перчатки утепленные, износостойкие, двухслойные Зубр "Арктика" 11469-XL (пара)
      Перчатки утепленные, износостойкие, двухслойные Зубр "Арктика" 11469-XL (пара)
      Перчатки утепленные, износостойкие, двухслойные Зубр "Арктика" 11469-XL (пара)

      Перчатки утепленные, износостойкие, двухслойные Зубр "Арктика" 11469-XL (пара)

      410 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000033879

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		рабочие перчатки
      Назначение
      		маслобензостойкие (МБС), для пониженных температур
      Все характеристики
      410 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Утепленные двухслойные перчатки ЗУБР оптимальное решение для работы в условиях холодной осени и зимний период. Выполнены из акриловой пряжи, которая отличается высокой объемностью, за счет чего теплозащитные свойства перчаток намного выше, чем у аналогов из натуральной шерсти. Предназначены для защиты рук от общих производственных загрязнений и скольжения.

        Преимущества

        • Двухслойная структура перчаток предотвращает проникновение холода к руке
        • Полный облив придает перчаткам высокую стойкость к истиранию и превосходно защищает ладонь
        • Изготовлены с применением технология бесшовной вязки, что создает повышенный комфорт при работе
        • Внутренний акриловый слой дает идеальную защиту от холода