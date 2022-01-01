Перчатки утепленные, износостойкие, двухслойные Зубр "Арктика" 11469-XL (пара)
Арт. О00000033879
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|рабочие перчатки
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Назначение
|маслобензостойкие (МБС), для пониженных температур
- Утепленные двухслойные перчатки ЗУБР оптимальное решение для работы в условиях холодной осени и зимний период. Выполнены из акриловой пряжи, которая отличается высокой объемностью, за счет чего теплозащитные свойства перчаток намного выше, чем у аналогов из натуральной шерсти. Предназначены для защиты рук от общих производственных загрязнений и скольжения.
Преимущества
- Двухслойная структура перчаток предотвращает проникновение холода к руке
- Полный облив придает перчаткам высокую стойкость к истиранию и превосходно защищает ладонь
- Изготовлены с применением технология бесшовной вязки, что создает повышенный комфорт при работе
- Внутренний акриловый слой дает идеальную защиту от холода