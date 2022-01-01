Перчатки утепленные, износостойкие, двухслойные Зубр "Арктика" 11469-XL (пара)

Преимущества

Двухслойная структура перчаток предотвращает проникновение холода к руке

Полный облив придает перчаткам высокую стойкость к истиранию и превосходно защищает ладонь

Изготовлены с применением технология бесшовной вязки, что создает повышенный комфорт при работе

Внутренний акриловый слой дает идеальную защиту от холода

Утепленные двухслойные перчатки ЗУБР оптимальное решение для работы в условиях холодной осени и зимний период. Выполнены из акриловой пряжи, которая отличается высокой объемностью, за счет чего теплозащитные свойства перчаток намного выше, чем у аналогов из натуральной шерсти. Предназначены для защиты рук от общих производственных загрязнений и скольжения.