Плоскогубцы комбинированные Зубр 22169-1, 120 мм

Преимущества

Рабочие поверхности Зубр "СТАНДАРТ" 22169-1 закалены

Высокая прочность

Обливные маслобензостойкие эргономичные рукоятки

Простота эксплуатации

Выемка в захватной части для работы с мелкими деталями

Комбинированные плоскогубцы 120 мм Зубр "СТАНДАРТ" 22169-1 представляют собой профессиональный инструмент, который используется в слесарных мастерских, а также во время выполнения работ в электронике. Модель изготавливается из инструментальной стали превосходного качества, что гарантирует надежность и долговечность. Возвратная пружина способствует удобству эксплуатации.