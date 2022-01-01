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Плоскогубцы комбинированные Зубр 22169-1, 120 мм
280 ₽
Плоскогубцы
    Плоскогубцы комбинированные Зубр 22169-1, 120 мм
    Арт. О00000033524
    Плоскогубцы комбинированные Зубр 22169-1, 120 мм
    Плоскогубцы комбинированные Зубр 22169-1, 120 мм
    Плоскогубцы комбинированные Зубр 22169-1, 120 мм
    Плоскогубцы комбинированные Зубр 22169-1, 120 мм
    Плоскогубцы комбинированные Зубр 22169-1, 120 мм
      Плоскогубцы комбинированные Зубр 22169-1, 120 мм
      Плоскогубцы комбинированные Зубр 22169-1, 120 мм
      Плоскогубцы комбинированные Зубр 22169-1, 120 мм
      Плоскогубцы комбинированные Зубр 22169-1, 120 мм
      Плоскогубцы комбинированные Зубр 22169-1, 120 мм

      Плоскогубцы комбинированные Зубр 22169-1, 120 мм

      280 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000033524

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Длина, мм
      		120
      Материал губок
      		инструментальная сталь
      Все характеристики
      280 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Комбинированные плоскогубцы 120 мм Зубр "СТАНДАРТ" 22169-1 представляют собой профессиональный инструмент, который используется в слесарных мастерских, а также во время выполнения работ в электронике. Модель изготавливается из инструментальной стали превосходного качества, что гарантирует надежность и долговечность. Возвратная пружина способствует удобству эксплуатации.

        Преимущества

        • Рабочие поверхности Зубр "СТАНДАРТ" 22169-1 закалены
        • Высокая прочность
        • Обливные маслобензостойкие эргономичные рукоятки
        • Простота эксплуатации
        • Выемка в захватной части для работы с мелкими деталями