Плоскогубцы комбинированные Зубр 22169-1, 120 мм
Арт. О00000033524
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Длина, мм
|120
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Материал губок
|инструментальная сталь
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- Комбинированные плоскогубцы 120 мм Зубр "СТАНДАРТ" 22169-1 представляют собой профессиональный инструмент, который используется в слесарных мастерских, а также во время выполнения работ в электронике. Модель изготавливается из инструментальной стали превосходного качества, что гарантирует надежность и долговечность. Возвратная пружина способствует удобству эксплуатации.
Преимущества
- Рабочие поверхности Зубр "СТАНДАРТ" 22169-1 закалены
- Высокая прочность
- Обливные маслобензостойкие эргономичные рукоятки
- Простота эксплуатации
- Выемка в захватной части для работы с мелкими деталями