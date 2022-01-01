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Тонкогубцы Зубр Мастер Мини 22169-3_z01, 120 мм
280 ₽
Плоскогубцы
    Тонкогубцы Зубр Мастер Мини 22169-3_z01, 120 мм
    Арт. О00000033525
    Тонкогубцы Зубр Мастер Мини 22169-3_z01, 120 мм
    Тонкогубцы Зубр Мастер Мини 22169-3_z01, 120 мм
      Тонкогубцы Зубр Мастер Мини 22169-3_z01, 120 мм
      Тонкогубцы Зубр Мастер Мини 22169-3_z01, 120 мм

      Тонкогубцы Зубр Мастер Мини 22169-3_z01, 120 мм

      280 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000033525

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Длина, мм
      		120
      Материал губок
      		сталь
      Все характеристики
      280 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Тонкогубцы Зубр МАСТЕР Мини 22169-3_z01 - разработаны  для прецизионных работ в электронике и точной механике. 

        Преимущества

        • Изготовлены из высококачественной инструментальной стали
        • Рабочие поверхности инструмента закалены и обладают высокими прочностными характеристиками
        • Обливные маслобензостойкие эргономичные рукоятки