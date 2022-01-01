Тонкогубцы Зубр Мастер Мини 22169-3_z01, 120 мм

Преимущества

Изготовлены из высококачественной инструментальной стали

Рабочие поверхности инструмента закалены и обладают высокими прочностными характеристиками

Обливные маслобензостойкие эргономичные рукоятки

Тонкогубцы Зубр МАСТЕР Мини 22169-3_z01 - разработаны для прецизионных работ в электронике и точной механике.