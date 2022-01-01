Тонкогубцы Зубр Мастер Мини 22169-3_z01, 120 мм
Арт. О00000033525
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Длина, мм
|120
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Материал губок
|сталь
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- Тонкогубцы Зубр МАСТЕР Мини 22169-3_z01 - разработаны для прецизионных работ в электронике и точной механике.
Преимущества
- Изготовлены из высококачественной инструментальной стали
- Рабочие поверхности инструмента закалены и обладают высокими прочностными характеристиками
- Обливные маслобензостойкие эргономичные рукоятки