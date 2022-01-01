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Набор бит с торцевой головкой Зубр 26392-08-02, магнитные, 2 шт.
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Биты с торцевой головкой
    Набор бит с торцевой головкой Зубр 26392-08-02, магнитные, 2 шт.
    Арт. X1019510
    Набор бит с торцевой головкой Зубр 26392-08-02, магнитные, 2 шт.
    Набор бит с торцевой головкой Зубр 26392-08-02, магнитные, 2 шт.
      Набор бит с торцевой головкой Зубр 26392-08-02, магнитные, 2 шт.
      Набор бит с торцевой головкой Зубр 26392-08-02, магнитные, 2 шт.

      Набор бит с торцевой головкой Зубр 26392-08-02, магнитные, 2 шт.

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1019510

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		0.05
      Особенности бит
      		профессиональная
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Магнитные биты с торцовой головкой Зубр МАСТЕР 26392-08-02 - предназначены для профессионального монтажа и демонтажа резьбовых соединений. Используются с ручным и механизированным инструментом. Имеют внешний рабочий профиль в виде шестигранника. В комплекте 2 штуки

        Преимущества:

        • Изготовлены из хромомолибденовой стали S2 методом ковки, что обеспечивает высокую надежность инструмента
        • Hамагниченный шлиц обеспечивает дополнительное удобство в работе. Тип хвостовика Е 1/4"