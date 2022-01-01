Набор бит с торцевой головкой Зубр 26392-08-02, магнитные, 2 шт.

Магнитные биты с торцовой головкой Зубр МАСТЕР 26392-08-02 - предназначены для профессионального монтажа и демонтажа резьбовых соединений. Используются с ручным и механизированным инструментом. Имеют внешний рабочий профиль в виде шестигранника. В комплекте 2 штуки Преимущества:

Изготовлены из хромомолибденовой стали S2 методом ковки, что обеспечивает высокую надежность инструмента

Hамагниченный шлиц обеспечивает дополнительное удобство в работе. Тип хвостовика Е 1/4"