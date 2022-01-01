Набор бит с торцевой головкой Зубр 26392-08-02, магнитные, 2 шт.
Арт. X1019510
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|0.05
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Особенности бит
|профессиональная
- Магнитные биты с торцовой головкой Зубр МАСТЕР 26392-08-02 - предназначены для профессионального монтажа и демонтажа резьбовых соединений. Используются с ручным и механизированным инструментом. Имеют внешний рабочий профиль в виде шестигранника. В комплекте 2 штуки
Преимущества:
- Изготовлены из хромомолибденовой стали S2 методом ковки, что обеспечивает высокую надежность инструмента
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Hамагниченный шлиц обеспечивает дополнительное удобство в работе. Тип хвостовика Е 1/4"