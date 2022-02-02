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Зубр 31630-06 Скобы тип 140 6мм,зеленые 500шт
5.0
2
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Для электрических степлеров
    Зубр 31630-06 Скобы тип 140 6мм,зеленые 500шт
    Арт. Х1308584
    5.0
    2
    Зубр 31630-06 Скобы тип 140 6мм,зеленые 500шт
    Зубр 31630-06 Скобы тип 140 6мм,зеленые 500шт
    Зубр 31630-06 Скобы тип 140 6мм,зеленые 500шт
      Зубр 31630-06 Скобы тип 140 6мм,зеленые 500шт
      Зубр 31630-06 Скобы тип 140 6мм,зеленые 500шт
      Зубр 31630-06 Скобы тип 140 6мм,зеленые 500шт

      Зубр 31630-06 Скобы тип 140 6мм,зеленые 500шт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1308584
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Длина, мм
      		6
      Количество штук в упаковке, шт
      		1000
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Обеспечивают наивысшее качество выполнения работ при крепления тканых материалов (ткани, обивки, холста) и материалов не несущих высоких нагрузок к поверхности из дерева, ДВП, пластика т.п. Тонкая проволока не повреждает волокна материала. Для крепления деревянных заготовок, а также нетканых материалов, пленок, уплотнителей, бумаги и картона к поверхности из дерева, пластика, двп и т.д. с помощью скобы 140. Широкая спинка скобы не прорезает прикрепленный материал.

        Преимущества

        • Тонкая проволока обеспечивает незаметное крепление и не повреждает волокна ткани. Идеально подходит для крепления текстильных материалов мебельной продукции
        • Нержавеющая сталь позволяет оставлять скрепленные детали в агрессивных средах