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Рулетка Зубр 34057-03-16_z01, полотно из стали
5.0
2
260 ₽
Рулетки
    Рулетка Зубр 34057-03-16_z01, полотно из стали
    Арт. Ю00000014285
    5.0
    2
    Рулетка Зубр 34057-03-16_z01, полотно из стали

      Рулетка Зубр 34057-03-16_z01, полотно из стали

      260 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Ю00000014285
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Длина, м
      		3
      Ширина ленты, мм
      		16
      Все характеристики
      260 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Рулетка с функцией автостоп 3мх16мм ЗУБР ЭКСПЕРТ 34057-03-16_z01 - это удобный ручной измерительный инструмент, обладающий высоким рабочим ресурсом. Рулетка проста в использовании. Ее корпус выполнен из ударостойкого пластика и имеет резиновый чехол. Полотно инструмента изготовлено из стали высокого качества. Рулетка позволит с высокой точностью измерить линейные поверхности. Функция автостопа служит для фиксации мерительного полотна на выбранной длине.

        Преимущества

        • Длительный срок службы
        • Надежность
        • Легкость применения
        • Длина 3 метра
        • Ширина 16 мм
        • Высокая точность результатов измерений
        • Соответствие ГОСТ 7502-98