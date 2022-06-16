Рулетка Зубр 34057-03-16_z01, полотно из стали
Арт. Ю00000014285
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Длина, м
|3
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Ширина ленты, мм
|16
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- Рулетка с функцией автостоп 3мх16мм ЗУБР ЭКСПЕРТ 34057-03-16_z01 - это удобный ручной измерительный инструмент, обладающий высоким рабочим ресурсом. Рулетка проста в использовании. Ее корпус выполнен из ударостойкого пластика и имеет резиновый чехол. Полотно инструмента изготовлено из стали высокого качества. Рулетка позволит с высокой точностью измерить линейные поверхности. Функция автостопа служит для фиксации мерительного полотна на выбранной длине.
Преимущества
- Длительный срок службы
- Надежность
- Легкость применения
- Длина 3 метра
- Ширина 16 мм
- Высокая точность результатов измерений
- Соответствие ГОСТ 7502-98