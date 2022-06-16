Рулетка Зубр 34057-03-16_z01, полотно из стали

Преимущества

Длительный срок службы

Надежность

Легкость применения

Длина 3 метра

Ширина 16 мм

Высокая точность результатов измерений

Соответствие ГОСТ 7502-98

Рулетка с функцией автостоп 3мх16мм ЗУБР ЭКСПЕРТ 34057-03-16_z01 - это удобный ручной измерительный инструмент, обладающий высоким рабочим ресурсом. Рулетка проста в использовании. Ее корпус выполнен из ударостойкого пластика и имеет резиновый чехол. Полотно инструмента изготовлено из стали высокого качества. Рулетка позволит с высокой точностью измерить линейные поверхности. Функция автостопа служит для фиксации мерительного полотна на выбранной длине.