Рулетка Зубр 34057-05-25_z01 (5 м, 25 мм)

Преимущества

Длина 5 метров

Ширина 25 мм

Простое использование

Соответствие ГОСТ 7502-98

Удобное использование

Высокая точность результатов измерений

Рулетка с функцией автостоп 5мх25мм ЗУБР ЭКСПЕРТ 34057-05-25_z01 может применяться как в бытовых условиях, так и в профессиональной сфере деятельности. Рулетка обеспечивает высокую точность результатов линейных измерений. Инструмент прочен и долговечен в использовании, так как обладает ударопрочным корпусом и упрочненной стальной лентой. Корпус имеет удобную форму, что позволяет рулетке крепко сидеть в руке в процессе измерений. За счет кнопки автоматической фиксации лента легко зажимается на нужной длине и не сматывается обратно.