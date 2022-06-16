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Рулетка Зубр 34057-05-25_z01 (5 м, 25 мм)
5.0
2
430 ₽
Рулетки
    Рулетка Зубр 34057-05-25_z01 (5 м, 25 мм)
    Арт. Ю00000014293
    5.0
    2
    Рулетка Зубр 34057-05-25_z01 (5 м, 25 мм)

      Рулетка Зубр 34057-05-25_z01 (5 м, 25 мм)

      430 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Ю00000014293
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Длина, м
      		5
      Ширина ленты, мм
      		25
      Все характеристики
      430 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Рулетка с функцией автостоп 5мх25мм ЗУБР ЭКСПЕРТ 34057-05-25_z01 может применяться как в бытовых условиях, так и в профессиональной сфере деятельности. Рулетка обеспечивает высокую точность результатов линейных измерений. Инструмент прочен и долговечен в использовании, так как обладает ударопрочным корпусом и упрочненной стальной лентой. Корпус имеет удобную форму, что позволяет рулетке крепко сидеть в руке в процессе измерений. За счет кнопки автоматической фиксации лента легко зажимается на нужной длине и не сматывается обратно.

        Преимущества

        • Длина 5 метров
        • Ширина 25 мм
        • Простое использование
        • Соответствие ГОСТ 7502-98
        • Удобное использование
        • Высокая точность результатов измерений