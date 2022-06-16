Рулетка Зубр 34057-05-25_z01 (5 м, 25 мм)
Арт. Ю00000014293
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Длина, м
|5
|
Ширина ленты, мм
|25
С этим товаром смотрят
- Рулетка с функцией автостоп 5мх25мм ЗУБР ЭКСПЕРТ 34057-05-25_z01 может применяться как в бытовых условиях, так и в профессиональной сфере деятельности. Рулетка обеспечивает высокую точность результатов линейных измерений. Инструмент прочен и долговечен в использовании, так как обладает ударопрочным корпусом и упрочненной стальной лентой. Корпус имеет удобную форму, что позволяет рулетке крепко сидеть в руке в процессе измерений. За счет кнопки автоматической фиксации лента легко зажимается на нужной длине и не сматывается обратно.
Преимущества
- Длина 5 метров
- Ширина 25 мм
- Простое использование
- Соответствие ГОСТ 7502-98
- Удобное использование
- Высокая точность результатов измерений