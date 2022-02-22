Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Круг лепестковый торцевой Зубр 36590-115-40 115 Р40
5.0
2
Найти аналог
Круги лепестковые
    Круг лепестковый торцевой Зубр 36590-115-40 115 Р40
    Арт. X13171306126
    5.0
    2
    Круг лепестковый торцевой Зубр 36590-115-40 115 Р40
    Круг лепестковый торцевой Зубр 36590-115-40 115 Р40
      Круг лепестковый торцевой Зубр 36590-115-40 115 Р40
      Круг лепестковый торцевой Зубр 36590-115-40 115 Р40

      Круг лепестковый торцевой Зубр 36590-115-40 115 Р40

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X13171306126
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип оборудования
      		лепестковый круг
      Назначение по материалу
      		металл
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Лепестковый круг Зубр предназначен для торцевого шлифования стали и цветных металлов с помощью угловых шлифовальных машин. Также он применяется для шлифования сварных швов и обработки кромок.

        Преимущества

        • Электростатический способ нанесения абразивного зерна обеспечивает его равномерное распределение по всей рабочей поверхности лепестка;
        • Усиленная стекловолоконная подложка обладает повышенной прочностью и защищает круг от разрыва
        • Размер лепестков: 24х17мм -Количество лепестков: 75шт
        • Неоспоримыми преимуществами шлифовальных материалов ЗУБР является их высокая производительность, длительный ресурс и универсальность применения при обработке металла, древисины, пластика и других материалов