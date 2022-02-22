Круг лепестковый торцевой Зубр 36590-115-40 115 Р40

Преимущества

Электростатический способ нанесения абразивного зерна обеспечивает его равномерное распределение по всей рабочей поверхности лепестка;

Усиленная стекловолоконная подложка обладает повышенной прочностью и защищает круг от разрыва

Размер лепестков: 24х17мм -Количество лепестков: 75шт

Неоспоримыми преимуществами шлифовальных материалов ЗУБР является их высокая производительность, длительный ресурс и универсальность применения при обработке металла, древисины, пластика и других материалов

Лепестковый круг Зубр предназначен для торцевого шлифования стали и цветных металлов с помощью угловых шлифовальных машин. Также он применяется для шлифования сварных швов и обработки кромок.