Круг лепестковый торцевой Зубр 36590-115-40 115 Р40
Арт. X13171306126
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип оборудования
|лепестковый круг
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Назначение по материалу
|металл
- Лепестковый круг Зубр предназначен для торцевого шлифования стали и цветных металлов с помощью угловых шлифовальных машин. Также он применяется для шлифования сварных швов и обработки кромок.
Преимущества
- Электростатический способ нанесения абразивного зерна обеспечивает его равномерное распределение по всей рабочей поверхности лепестка;
- Усиленная стекловолоконная подложка обладает повышенной прочностью и защищает круг от разрыва
- Размер лепестков: 24х17мм -Количество лепестков: 75шт
- Неоспоримыми преимуществами шлифовальных материалов ЗУБР является их высокая производительность, длительный ресурс и универсальность применения при обработке металла, древисины, пластика и других материалов