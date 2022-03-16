Кисть плоская Зубр Универсал-Мастер КП-11 4-01011-075 натуральная щетина, пластмассовая ручка, 75мм
Арт. Х1537149
Кисть плоская Зубр Универсал-Мастер КП-11 4-01011-075 натуральная щетина, пластмассовая ручка, 75мм
Арт. Х1537149
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|плоская
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Ширина, мм
|75
- Кисть плоская Зубр Универсал-Мастер КП-11 4-01011-075 предназначена для малярных работ. Натуральная щетина обеспечит оптимальное нанесение различных видов ЛКМ, щетина кисти надежно закреплена стальным бандажом, а наличие легкой пластмассовой рукоятки обеспечит комфортную работу.