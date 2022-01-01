Мойка высокого давления Зубр АВД-135, 1600 Вт
Арт. Ю00000010023
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Вес, кг
|6.7
|
Габариты, мм
|325х295х420
- Мойка высокого давления ЗУБР АВД-135 предназначена для удаления стойких загрязнений. Подходит для мойки мототехники, велосипедов, садовой мебели и инвентаря. Помпа из алюминия и кремния рассчитана на интенсивную эксплуатацию. Система полной остановки: при отпускании курка пистолета двигатель останавливается, при нажатии - снова начинает работать. Это экономит энергию и увеличивает ресурс.
Преимущества
- Система полной остановки - экономия воды и ресурса изделия
- Высокая мощность выходной струи для эффективной мойки
- Регулировка ширины струи
- Намотка сетевого кабеля
- Щеточный двигатель
- Регулировка давления струи для обработки различных изделий и поверхностей
- Пенообразователь для предварительной обработки моющим средством
- Держатели для аксессуаров
- Компактность
- Маневренность
- Переходник на быстросъемный коннектор для подключения любых шлангов