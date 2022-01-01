Мойка высокого давления Зубр АВД-135, 1600 Вт

Преимущества

Система полной остановки - экономия воды и ресурса изделия

Высокая мощность выходной струи для эффективной мойки

Регулировка ширины струи

Намотка сетевого кабеля

Щеточный двигатель

Регулировка давления струи для обработки различных изделий и поверхностей

Пенообразователь для предварительной обработки моющим средством

Держатели для аксессуаров

Компактность

Маневренность

Переходник на быстросъемный коннектор для подключения любых шлангов

Мойка высокого давления ЗУБР АВД-135 предназначена для удаления стойких загрязнений. Подходит для мойки мототехники, велосипедов, садовой мебели и инвентаря. Помпа из алюминия и кремния рассчитана на интенсивную эксплуатацию. Система полной остановки: при отпускании курка пистолета двигатель останавливается, при нажатии - снова начинает работать. Это экономит энергию и увеличивает ресурс.