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Мойка высокого давления Зубр АВД-135, 1600 Вт
6 990 ₽
8 410 ₽
Электрические мойки высокого давления
    Мойка высокого давления Зубр АВД-135, 1600 Вт
    Арт. Ю00000010023
    Мойка высокого давления Зубр АВД-135, 1600 Вт
    Мойка высокого давления Зубр АВД-135, 1600 Вт
    Мойка высокого давления Зубр АВД-135, 1600 Вт
    Мойка высокого давления Зубр АВД-135, 1600 Вт
    Мойка высокого давления Зубр АВД-135, 1600 Вт
      Мойка высокого давления Зубр АВД-135, 1600 Вт
      Мойка высокого давления Зубр АВД-135, 1600 Вт
      Мойка высокого давления Зубр АВД-135, 1600 Вт
      Мойка высокого давления Зубр АВД-135, 1600 Вт
      Мойка высокого давления Зубр АВД-135, 1600 Вт

      Мойка высокого давления Зубр АВД-135, 1600 Вт

      • -1 420 ₽
      6 990 ₽
      8 410 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 320 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Ю00000010023

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		6.7
      Габариты, мм
      		325х295х420
      Все характеристики
      • -1 420 ₽
      6 990 ₽
      8 410 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 320 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Мойка высокого давления ЗУБР АВД-135 предназначена для удаления стойких загрязнений. Подходит для мойки мототехники, велосипедов, садовой мебели и инвентаря. Помпа из алюминия и кремния рассчитана на интенсивную эксплуатацию. Система полной остановки: при отпускании курка пистолета двигатель останавливается, при нажатии - снова начинает работать. Это экономит энергию и увеличивает ресурс.

        Преимущества

        • Система полной остановки - экономия воды и ресурса изделия
        • Высокая мощность выходной струи для эффективной мойки
        • Регулировка ширины струи
        • Намотка сетевого кабеля
        • Щеточный двигатель
        • Регулировка давления струи для обработки различных изделий и поверхностей
        • Пенообразователь для предварительной обработки моющим средством
        • Держатели для аксессуаров
        • Компактность
        • Маневренность
        • Переходник на быстросъемный коннектор для подключения любых шлангов