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Дрель-шуруповерт сетевая Зубр ДШ-М1-400-2 К
5.0
1
3 890 ₽
4 160 ₽
Сетевые шуруповерты
    Дрель-шуруповерт сетевая Зубр ДШ-М1-400-2 К
    Арт. О00000030060
    5.0
    1
    Дрель-шуруповерт сетевая Зубр ДШ-М1-400-2 К
    Дрель-шуруповерт сетевая Зубр ДШ-М1-400-2 К
    Дрель-шуруповерт сетевая Зубр ДШ-М1-400-2 К
    Дрель-шуруповерт сетевая Зубр ДШ-М1-400-2 К
    Дрель-шуруповерт сетевая Зубр ДШ-М1-400-2 К
    Дрель-шуруповерт сетевая Зубр ДШ-М1-400-2 К
    Дрель-шуруповерт сетевая Зубр ДШ-М1-400-2 К
    Дрель-шуруповерт сетевая Зубр ДШ-М1-400-2 К
    Дрель-шуруповерт сетевая Зубр ДШ-М1-400-2 К
      Дрель-шуруповерт сетевая Зубр ДШ-М1-400-2 К
      Дрель-шуруповерт сетевая Зубр ДШ-М1-400-2 К
      Дрель-шуруповерт сетевая Зубр ДШ-М1-400-2 К
      Дрель-шуруповерт сетевая Зубр ДШ-М1-400-2 К
      Дрель-шуруповерт сетевая Зубр ДШ-М1-400-2 К
      Дрель-шуруповерт сетевая Зубр ДШ-М1-400-2 К
      Дрель-шуруповерт сетевая Зубр ДШ-М1-400-2 К
      Дрель-шуруповерт сетевая Зубр ДШ-М1-400-2 К
      Дрель-шуруповерт сетевая Зубр ДШ-М1-400-2 К

      Дрель-шуруповерт сетевая Зубр ДШ-М1-400-2 К

      • -270 ₽
      3 890 ₽
      4 160 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      5 лет гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000030060
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Класс товара
      		бытовой
      Макс. крутящий момент, Нм
      		40
      Тип
      		сетевой
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      • -270 ₽
      3 890 ₽
      4 160 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      5 лет гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Дрель-шуруповерт сетевая Зубр ДШ-М1-400-2 К для вкручивания/выкручивания шурупов, саморезов и винтов (при установке соответствующих бит), а также для сверления при работе от сети.

        Преимущества

        • Сетевой инструмент со всеми преимуществами аккумуляторного инструмента, но с улучшенными характеристиками
        • Широкая функциональность и простота использования делают его незаменимым для самых разных работ
        • Независимость (в отличие от аккумуляторных шуруповертов) от заряда батареи и, соответственно, большая производительность без простоев для зарядки
        • Надежность и долговечность из-за отсутствия аккумуляторной батареи (по сравнению с аккумуляторными шуруповертами)
        • Двухскоростной редуктор обеспечивает как большой момент для заворачивания крепежа, так и значительную частоту вращения для сверления
        • Максимальная частота вращения 1800 об/мин помогает легко и быстро сверлить даже металлические заготовки
        • Плавная регулировка частоты вращения для аккуратного засверливания, а также работы с различным крепежом и материалами
        • Ограничительная муфта крутящего момента со множеством установок предотвращает развальцовывание шлицов и порчу материала
        • Широкий диапазон регулировки крутящего момента с равномерным нарастанием во всем диапазоне и большим, чем у конкурентов, значением на предпоследней позиции
        • Быстрозажимной патрон для максимальной простоты и скорости замены расходного инструмента
        • Реверс позволяет изменять направление вращения для вкручивания/выкручивания крепежа
        • Эргономичная рукоятка с противоскользящей накладкой
        • Подсветка рабочего места способствует дополнительному удобству при работе в условиях недостаточного освещения
        • Длинный (3м) сетевой провод для удобства работы вдали от розетки
        • Фирменный вместительный кейс для хранения и переноски
        • Возможность крепления битодержателя и скобы с любой стороны