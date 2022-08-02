Преимущества

Сетевой инструмент со всеми преимуществами аккумуляторного инструмента, но с улучшенными характеристиками

Широкая функциональность и простота использования делают его незаменимым для самых разных работ

Независимость (в отличие от аккумуляторных шуруповертов) от заряда батареи и, соответственно, большая производительность без простоев для зарядки

Надежность и долговечность из-за отсутствия аккумуляторной батареи (по сравнению с аккумуляторными шуруповертами)

Двухскоростной редуктор обеспечивает как большой момент для заворачивания крепежа, так и значительную частоту вращения для сверления

Максимальная частота вращения 1800 об/мин помогает легко и быстро сверлить даже металлические заготовки

Плавная регулировка частоты вращения для аккуратного засверливания, а также работы с различным крепежом и материалами

Ограничительная муфта крутящего момента со множеством установок предотвращает развальцовывание шлицов и порчу материала

Широкий диапазон регулировки крутящего момента с равномерным нарастанием во всем диапазоне и большим, чем у конкурентов, значением на предпоследней позиции

Быстрозажимной патрон для максимальной простоты и скорости замены расходного инструмента

Реверс позволяет изменять направление вращения для вкручивания/выкручивания крепежа

Эргономичная рукоятка с противоскользящей накладкой

Подсветка рабочего места способствует дополнительному удобству при работе в условиях недостаточного освещения

Длинный (3м) сетевой провод для удобства работы вдали от розетки

Фирменный вместительный кейс для хранения и переноски

Возможность крепления битодержателя и скобы с любой стороны

Дрель-шуруповерт сетевая Зубр ДШ-М1-400-2 К для вкручивания/выкручивания шурупов, саморезов и винтов (при установке соответствующих бит), а также для сверления при работе от сети.