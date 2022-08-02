Дрель-шуруповерт сетевая Зубр ДШ-М1-400-2 К
Арт. О00000030060
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Класс товара
|бытовой
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Макс. крутящий момент, Нм
|40
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Тип
|сетевой
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Тип двигателя
|щеточный
- Дрель-шуруповерт сетевая Зубр ДШ-М1-400-2 К для вкручивания/выкручивания шурупов, саморезов и винтов (при установке соответствующих бит), а также для сверления при работе от сети.
Преимущества
- Сетевой инструмент со всеми преимуществами аккумуляторного инструмента, но с улучшенными характеристиками
- Широкая функциональность и простота использования делают его незаменимым для самых разных работ
- Независимость (в отличие от аккумуляторных шуруповертов) от заряда батареи и, соответственно, большая производительность без простоев для зарядки
- Надежность и долговечность из-за отсутствия аккумуляторной батареи (по сравнению с аккумуляторными шуруповертами)
- Двухскоростной редуктор обеспечивает как большой момент для заворачивания крепежа, так и значительную частоту вращения для сверления
- Максимальная частота вращения 1800 об/мин помогает легко и быстро сверлить даже металлические заготовки
- Плавная регулировка частоты вращения для аккуратного засверливания, а также работы с различным крепежом и материалами
- Ограничительная муфта крутящего момента со множеством установок предотвращает развальцовывание шлицов и порчу материала
- Широкий диапазон регулировки крутящего момента с равномерным нарастанием во всем диапазоне и большим, чем у конкурентов, значением на предпоследней позиции
- Быстрозажимной патрон для максимальной простоты и скорости замены расходного инструмента
- Реверс позволяет изменять направление вращения для вкручивания/выкручивания крепежа
- Эргономичная рукоятка с противоскользящей накладкой
- Подсветка рабочего места способствует дополнительному удобству при работе в условиях недостаточного освещения
- Длинный (3м) сетевой провод для удобства работы вдали от розетки
- Фирменный вместительный кейс для хранения и переноски
- Возможность крепления битодержателя и скобы с любой стороны