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Сетевая дрель-шуруповерт сетевая Зубр ДШ-М3-500-2
5.0
1
3 690 ₽
Сетевые шуруповерты
  • Персональная скидка
Сетевая дрель-шуруповерт сетевая Зубр ДШ-М3-500-2
Арт. О00000016139
5.0
1
Сетевая дрель-шуруповерт сетевая Зубр ДШ-М3-500-2
Сетевая дрель-шуруповерт сетевая Зубр ДШ-М3-500-2
Сетевая дрель-шуруповерт сетевая Зубр ДШ-М3-500-2
Сетевая дрель-шуруповерт сетевая Зубр ДШ-М3-500-2
Сетевая дрель-шуруповерт сетевая Зубр ДШ-М3-500-2
Сетевая дрель-шуруповерт сетевая Зубр ДШ-М3-500-2
Сетевая дрель-шуруповерт сетевая Зубр ДШ-М3-500-2
  • Персональная скидка
Сетевая дрель-шуруповерт сетевая Зубр ДШ-М3-500-2
Сетевая дрель-шуруповерт сетевая Зубр ДШ-М3-500-2
Сетевая дрель-шуруповерт сетевая Зубр ДШ-М3-500-2
Сетевая дрель-шуруповерт сетевая Зубр ДШ-М3-500-2
Сетевая дрель-шуруповерт сетевая Зубр ДШ-М3-500-2
Сетевая дрель-шуруповерт сетевая Зубр ДШ-М3-500-2
Сетевая дрель-шуруповерт сетевая Зубр ДШ-М3-500-2

Сетевая дрель-шуруповерт сетевая Зубр ДШ-М3-500-2

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3 690 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Арт. О00000016139
5.0
1

Характеристики

Производитель
Зубр
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Класс товара
бытовой
Макс. крутящий момент, Нм
45
Тип
сетевой
Тип двигателя
щеточный
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
3 690 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры

  • Шуруповерт Зубр ДШ-М3-500-2 является мощным и практичным сетевым инструментом, применяемым для сверления отверстий в различных материалах, а также закручивания и откручивания крепежных изделий. Шуруповерт комплектуется сверлами и битами, обладает функцией реверса для работы с метизами. Диапазон частоты вращения патрона меняется в пределах двух режимов: первый - до 500 оборотов в минуту, второй - до 1800. Регулировка происходит плавно, для предохранения от перегрузки. Инструмент обладает быстрозажимным патроном, благодаря чему расходные материалы сменяются быстро. Дрель Зубр ДШ-М3-500-2 имеет длинный провод на 5 метров, который позволяет дотянуться до любой точки рабочего места. Рукоятка дрели имеет удобную форму и оснащена противоскользящей накладкой для лучшего хвата - ДШ-М3-500-2 купить можно для использования не только дома, но и на даче, в мастерской или на стройплощадке.

    Преимущества

    • Мощность
    • Практичность
    • Двухскоростной редуктор
    • Плавная регулировка частоты вращения
    • Блокировка шпинделя
    • Эргономичная рукоятка
    • Ограничительная муфта
    • Быстрозажимной одномуфтовый патрон
    • Подсветка рабочей зоны