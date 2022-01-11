Сетевая дрель-шуруповерт сетевая Зубр ДШ-М3-500-2

Шуруповерт Зубр ДШ-М3-500-2 является мощным и практичным сетевым инструментом, применяемым для сверления отверстий в различных материалах, а также закручивания и откручивания крепежных изделий. Шуруповерт комплектуется сверлами и битами, обладает функцией реверса для работы с метизами. Диапазон частоты вращения патрона меняется в пределах двух режимов: первый - до 500 оборотов в минуту, второй - до 1800. Регулировка происходит плавно, для предохранения от перегрузки. Инструмент обладает быстрозажимным патроном, благодаря чему расходные материалы сменяются быстро. Дрель Зубр ДШ-М3-500-2 имеет длинный провод на 5 метров, который позволяет дотянуться до любой точки рабочего места. Рукоятка дрели имеет удобную форму и оснащена противоскользящей накладкой для лучшего хвата - ДШ-М3-500-2 купить можно для использования не только дома, но и на даче, в мастерской или на стройплощадке.

Преимущества