- Персональная скидка
Сетевая дрель-шуруповерт сетевая Зубр ДШ-М3-500-2
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Класс товара
|бытовой
|
Макс. крутящий момент, Нм
|45
|
Тип
|сетевой
|
Тип двигателя
|щеточный
С этим товаром смотрят
Шуруповерт Зубр ДШ-М3-500-2 является мощным и практичным сетевым инструментом, применяемым для сверления отверстий в различных материалах, а также закручивания и откручивания крепежных изделий. Шуруповерт комплектуется сверлами и битами, обладает функцией реверса для работы с метизами. Диапазон частоты вращения патрона меняется в пределах двух режимов: первый - до 500 оборотов в минуту, второй - до 1800. Регулировка происходит плавно, для предохранения от перегрузки. Инструмент обладает быстрозажимным патроном, благодаря чему расходные материалы сменяются быстро. Дрель Зубр ДШ-М3-500-2 имеет длинный провод на 5 метров, который позволяет дотянуться до любой точки рабочего места. Рукоятка дрели имеет удобную форму и оснащена противоскользящей накладкой для лучшего хвата - ДШ-М3-500-2 купить можно для использования не только дома, но и на даче, в мастерской или на стройплощадке.
Преимущества
- Мощность
- Практичность
- Двухскоростной редуктор
- Плавная регулировка частоты вращения
- Блокировка шпинделя
- Эргономичная рукоятка
- Ограничительная муфта
- Быстрозажимной одномуфтовый патрон
- Подсветка рабочей зоны