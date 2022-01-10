Дрель-шуруповерт Зубр ДШЛ-121
Арт. О00000030053
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Класс товара
|бытовой
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Макс. крутящий момент, Нм
|25
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
- Универсальный шуруповерт для сверления и заворачивания благодаря двухскоростному редуктору. Значительный крутящий момент позволяет использовать его для широкого спектра крепежа вплоть до 6 мм. С индикацией заряда вы никогда не забудете зарядить его, чтобы он был готов к работе в любой момент.
Преимущества
- Единая аккумуляторная платформа СТАНДАРТ 12 В для множества инструментов
- Легкий и производительный инструмент с широким спектром применения
- Компактный аккумуляторный шуруповерт с удобной эргономикой для комфортной работы
- Высокий крутящий момент при широком диапазоне оборотов благодаря конструкции редуктора
- Литий-ионная технология ЗУБР нового поколения: - увеличение производительности на 35% - электронная система защиты от перегрузки, перегрева и глубокой разрядки - отсутствие эффекта памяти - отсутствие потери мощности в процессе работы
- Бесключевой одномуфтовый патрон для максимальной простоты и скорости замены расходного инструмента
- Двухскоростной планетарный редуктор позволяет как заворачивать с большим крутящим моментом, так и сверлить на высоких оборотах
- Широкий диапазон регулировки крутящего момента превращает изделие в универсальный инструмент: от аккуратного закручивания маленьких винтиков до заворачивания крупных саморезов
- Многофункциональный выключатель с электроникой обеспечивает: - контроль и защиту батареи от глубокого разряда, перегрузки и перегрева (не требует дополнительной микросхемы в батарее),: - управление всеми режимами работы двигателя (старт, регулировка скорости, торможение, реверс),: - управление подсветкой
- Электронный тормоз двигателя для исключения выбега при остановке
- Быстрозарядное интеллектуальное устройство с импульсной подачей тока для бережной и полной зарядки аккумулятора
- Встроенный в корпус магнитный держатель для бит позволяет всегда иметь их под рукой
- Подсветка рабочего места способствует дополнительному удобству при работе в условиях недостаточного освещения
- Реверс
- Рукоятка с противоскользящей накладкой