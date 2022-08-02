Аккумуляторная дрель-шуруповерт Зубр ДШЛ-141 КН
Арт. О00000024661
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Класс товара
|бытовой
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Макс. крутящий момент, Нм
|32
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторный шуруповерт ЗУБР СТАНДАРТ ДШЛ-141 КН незаменим при закручивании крепежа и сверлении отверстий. Комплектуется двумя литий-ионными аккумуляторами, что обеспечивает бесперебойную работу. Для быстрой и простой замены оснастки предусмотрен бесключевой одномуфтовый патрон. Функция блокировки шпинделя дает возможность доворачивать крепеж вручную даже при разряженной батарее. Наличие подсветки облегчает эксплуатацию инструмента в условиях недостаточного освещения. Специальная скоба для крепления на поясе позволяет держать дрель-шуруповерт под рукой.
Преимущества
- Отсутствие потери мощности в процессе работы
- Рукоятка с противоскользящей накладкой для надежного хвата
- Электронный тормоз двигателя для исключения выбега при остановке
- Высокий крутящий момент при широком диапазоне оборотов благодаря конструкции редуктора
- Компактный аккумуляторный шуруповерт с удобной эргономикой для комфортной работы
- Электронная система защиты от перегрузки, перегрева и глубокой разрядки
- Широкий диапазон регулировки крутящего момента превращает изделие в универсальный инструмент
- Двухскоростной планетарный редуктор позволяет как заворачивать с большим крутящим моментом, так и сверлить на высоких оборотах
- Встроенный в корпус магнитный держатель для бит позволяет всегда иметь их под рукой
- Быстрозарядное интеллектуальное устройство с импульсной подачей тока для бережной и полной зарядки аккумулятора
- Кейс в комплекте для удобной переноски и хранения ЗУБР СТАНДАРТ ДШЛ-141 КН и расходного инструмента