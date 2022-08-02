Аккумуляторная дрель-шуруповерт Зубр ДШЛ-141 КН

Преимущества

Отсутствие потери мощности в процессе работы

Рукоятка с противоскользящей накладкой для надежного хвата

Электронный тормоз двигателя для исключения выбега при остановке

Высокий крутящий момент при широком диапазоне оборотов благодаря конструкции редуктора

Компактный аккумуляторный шуруповерт с удобной эргономикой для комфортной работы

Электронная система защиты от перегрузки, перегрева и глубокой разрядки

Широкий диапазон регулировки крутящего момента превращает изделие в универсальный инструмент

Двухскоростной планетарный редуктор позволяет как заворачивать с большим крутящим моментом, так и сверлить на высоких оборотах

Встроенный в корпус магнитный держатель для бит позволяет всегда иметь их под рукой

Быстрозарядное интеллектуальное устройство с импульсной подачей тока для бережной и полной зарядки аккумулятора

Кейс в комплекте для удобной переноски и хранения ЗУБР СТАНДАРТ ДШЛ-141 КН и расходного инструмента

Аккумуляторный шуруповерт ЗУБР СТАНДАРТ ДШЛ-141 КН незаменим при закручивании крепежа и сверлении отверстий. Комплектуется двумя литий-ионными аккумуляторами, что обеспечивает бесперебойную работу. Для быстрой и простой замены оснастки предусмотрен бесключевой одномуфтовый патрон. Функция блокировки шпинделя дает возможность доворачивать крепеж вручную даже при разряженной батарее. Наличие подсветки облегчает эксплуатацию инструмента в условиях недостаточного освещения. Специальная скоба для крепления на поясе позволяет держать дрель-шуруповерт под рукой.