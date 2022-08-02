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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Зубр ДШЛ-141 КН
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Зубр ДШЛ-141 КН
    Арт. О00000024661
    5.0
    1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Зубр ДШЛ-141 КН
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Зубр ДШЛ-141 КН
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Зубр ДШЛ-141 КН
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Зубр ДШЛ-141 КН
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Зубр ДШЛ-141 КН
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Зубр ДШЛ-141 КН
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Зубр ДШЛ-141 КН
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Зубр ДШЛ-141 КН
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Зубр ДШЛ-141 КН
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Зубр ДШЛ-141 КН
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Зубр ДШЛ-141 КН
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Зубр ДШЛ-141 КН
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Зубр ДШЛ-141 КН
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Зубр ДШЛ-141 КН
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Зубр ДШЛ-141 КН
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Зубр ДШЛ-141 КН
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Зубр ДШЛ-141 КН
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Зубр ДШЛ-141 КН
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Зубр ДШЛ-141 КН
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Зубр ДШЛ-141 КН
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Зубр ДШЛ-141 КН
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Зубр ДШЛ-141 КН
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Зубр ДШЛ-141 КН
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Зубр ДШЛ-141 КН
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Зубр ДШЛ-141 КН
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Зубр ДШЛ-141 КН

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Зубр ДШЛ-141 КН

      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Арт. О00000024661
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Класс товара
      		бытовой
      Макс. крутящий момент, Нм
      		32
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Аккумуляторный шуруповерт ЗУБР СТАНДАРТ ДШЛ-141 КН незаменим при закручивании крепежа и сверлении отверстий. Комплектуется двумя литий-ионными аккумуляторами, что обеспечивает бесперебойную работу. Для быстрой и простой замены оснастки предусмотрен бесключевой одномуфтовый патрон. Функция блокировки шпинделя дает возможность доворачивать крепеж вручную даже при разряженной батарее. Наличие подсветки облегчает эксплуатацию инструмента в условиях недостаточного освещения. Специальная скоба для крепления на поясе позволяет держать дрель-шуруповерт под рукой.

        Преимущества

        • Отсутствие потери мощности в процессе работы
        • Рукоятка с противоскользящей накладкой для надежного хвата
        • Электронный тормоз двигателя для исключения выбега при остановке
        • Высокий крутящий момент при широком диапазоне оборотов благодаря конструкции редуктора
        • Компактный аккумуляторный шуруповерт с удобной эргономикой для комфортной работы
        • Электронная система защиты от перегрузки, перегрева и глубокой разрядки
        • Широкий диапазон регулировки крутящего момента превращает изделие в универсальный инструмент
        • Двухскоростной планетарный редуктор позволяет как заворачивать с большим крутящим моментом, так и сверлить на высоких оборотах
        • Встроенный в корпус магнитный держатель для бит позволяет всегда иметь их под рукой
        • Быстрозарядное интеллектуальное устройство с импульсной подачей тока для бережной и полной зарядки аккумулятора
        • Кейс в комплекте для удобной переноски и хранения ЗУБР СТАНДАРТ ДШЛ-141 КН и расходного инструмента