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Строительный фен Зубр ФТ-2000
4.7
3
2 470 ₽
Строительные фены
    Строительный фен Зубр ФТ-2000
    Арт. О00000010245
    4.7
    3
    Строительный фен Зубр ФТ-2000
    Строительный фен Зубр ФТ-2000
    Строительный фен Зубр ФТ-2000
    Строительный фен Зубр ФТ-2000
      Строительный фен Зубр ФТ-2000
      Строительный фен Зубр ФТ-2000
      Строительный фен Зубр ФТ-2000
      Строительный фен Зубр ФТ-2000

      Строительный фен Зубр ФТ-2000

      2 470 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      5 лет гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000010245
      4.7
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Дисплей
      		Нет
      Вес, кг
      		1
      Все характеристики
      2 470 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      5 лет гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Технический фен ЗУБР МАСТЕР ФТ-2000 представляет собой легкий и производительный инструмент для генерации воздуха. Используется при сушке и снятии лакокрасочных покрытий и строительных смесей (штукатурка, клей, гипс), размораживания труб, пайки и т.д.

        Преимущества

        • Увеличенные диаметры нагревательных нитей гарантируют высокий ресурс
        • Нагревательный элемент с увеличенной мощностью еще более производителен
        • Дизайн с мягкими накладками на рукоятке для комфортной работы с ЗУБР МАСТЕР ФТ-2000
        • Конструкция воздушных каналов предотвращает попадание в фен крупных инородных частиц
        • Два термопредохранителя для надежной защиты изделия и нагревательного элемента от выхода из строя из-за перегрева