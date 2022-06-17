Строительный фен Зубр ФТ-2000

Преимущества

Увеличенные диаметры нагревательных нитей гарантируют высокий ресурс

Нагревательный элемент с увеличенной мощностью еще более производителен

Дизайн с мягкими накладками на рукоятке для комфортной работы с ЗУБР МАСТЕР ФТ-2000

Конструкция воздушных каналов предотвращает попадание в фен крупных инородных частиц

Два термопредохранителя для надежной защиты изделия и нагревательного элемента от выхода из строя из-за перегрева

Технический фен ЗУБР МАСТЕР ФТ-2000 представляет собой легкий и производительный инструмент для генерации воздуха. Используется при сушке и снятии лакокрасочных покрытий и строительных смесей (штукатурка, клей, гипс), размораживания труб, пайки и т.д.