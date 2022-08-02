Бензиновый триммер Зубр КРБ-1300, 1.3 кВт, 1.7 л.с., 43 см3
Арт. О00000029824
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Канада
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Родина бренда
|Россия
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Режущий элемент
|леска, нож
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Вес, кг
|8.5
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Мощность, л.с.
|1.7
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Ширина скашивания леской, см
|47
- Бензиновый триммер ЗУБР КРБ-1300, 1.3 кВт, 1.7 л.с., 43 см3 поможет подстричь траву, удалить одеревенелую поросль или подровнять кустарник около дома. Отличается большим ресурсом благодаря высокотехнологичной обработке двигателя, двум компрессионным кольцам и хромовому покрытию цилиндра. Встроенная система гашения вибрации и плечевой ремень снижают нагрузку на руки при работе
Преимущества
- Два режущих элемента позволяют скашивать густую траву и кустарник
- Плечевая подвеска делает работу с Зубр КРБ-1300 более комфортной
- Емкость для приготовления рабочей смеси в комплекте
- Регулируемая по высоте велосипедная рукоятка
- Редуктор на выходе повышает крутящий момент
- Увеличенный ресурс двигателя (высокотехнологичная обработка двигателя, два компрессионных кольца, хромовое покрытие цилиндра)
- Двойная система гашения вибрации
- Блокировка управления подачей топлива - для безопасности оператора