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Бензиновый триммер Зубр КРБ-1300, 1.3 кВт, 1.7 л.с., 43 см3
5.0
1
8 990 ₽
9 690 ₽
Бензиновые триммеры
    Бензиновый триммер Зубр КРБ-1300, 1.3 кВт, 1.7 л.с., 43 см3
    Арт. О00000029824
    5.0
    1
    Бензиновый триммер Зубр КРБ-1300, 1.3 кВт, 1.7 л.с., 43 см3
    Бензиновый триммер Зубр КРБ-1300, 1.3 кВт, 1.7 л.с., 43 см3
    Бензиновый триммер Зубр КРБ-1300, 1.3 кВт, 1.7 л.с., 43 см3
    Бензиновый триммер Зубр КРБ-1300, 1.3 кВт, 1.7 л.с., 43 см3
    Бензиновый триммер Зубр КРБ-1300, 1.3 кВт, 1.7 л.с., 43 см3
    Бензиновый триммер Зубр КРБ-1300, 1.3 кВт, 1.7 л.с., 43 см3
    Бензиновый триммер Зубр КРБ-1300, 1.3 кВт, 1.7 л.с., 43 см3
    Бензиновый триммер Зубр КРБ-1300, 1.3 кВт, 1.7 л.с., 43 см3
    Бензиновый триммер Зубр КРБ-1300, 1.3 кВт, 1.7 л.с., 43 см3
      Бензиновый триммер Зубр КРБ-1300, 1.3 кВт, 1.7 л.с., 43 см3
      Бензиновый триммер Зубр КРБ-1300, 1.3 кВт, 1.7 л.с., 43 см3
      Бензиновый триммер Зубр КРБ-1300, 1.3 кВт, 1.7 л.с., 43 см3
      Бензиновый триммер Зубр КРБ-1300, 1.3 кВт, 1.7 л.с., 43 см3
      Бензиновый триммер Зубр КРБ-1300, 1.3 кВт, 1.7 л.с., 43 см3
      Бензиновый триммер Зубр КРБ-1300, 1.3 кВт, 1.7 л.с., 43 см3
      Бензиновый триммер Зубр КРБ-1300, 1.3 кВт, 1.7 л.с., 43 см3
      Бензиновый триммер Зубр КРБ-1300, 1.3 кВт, 1.7 л.с., 43 см3
      Бензиновый триммер Зубр КРБ-1300, 1.3 кВт, 1.7 л.с., 43 см3

      Бензиновый триммер Зубр КРБ-1300, 1.3 кВт, 1.7 л.с., 43 см3

      • -700 ₽
      8 990 ₽
      9 690 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 320 ₽
      • Доставка завтра или позже, бесплатно
      Арт. О00000029824
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Канада
      Родина бренда
      		Россия
      Режущий элемент
      		леска, нож
      Вес, кг
      		8.5
      Мощность, л.с.
      		1.7
      Ширина скашивания леской, см
      		47
      Все характеристики
      • -700 ₽
      8 990 ₽
      9 690 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 320 ₽
      • Доставка завтра или позже, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Бензиновый триммер ЗУБР КРБ-1300, 1.3 кВт, 1.7 л.с., 43 см3   поможет подстричь траву, удалить одеревенелую поросль или подровнять кустарник около дома. Отличается большим ресурсом благодаря высокотехнологичной обработке двигателя, двум компрессионным кольцам и хромовому покрытию цилиндра. Встроенная система гашения вибрации и плечевой ремень снижают нагрузку на руки при работе

        Преимущества

        • Два режущих элемента позволяют скашивать густую траву и кустарник
        • Плечевая подвеска делает работу с Зубр КРБ-1300 более комфортной
        • Емкость для приготовления рабочей смеси в комплекте
        • Регулируемая по высоте велосипедная рукоятка
        • Редуктор на выходе повышает крутящий момент
        • Увеличенный ресурс двигателя (высокотехнологичная обработка двигателя, два компрессионных кольца, хромовое покрытие цилиндра)
        • Двойная система гашения вибрации
        • Блокировка управления подачей топлива - для безопасности оператора