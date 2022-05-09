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Лопатка монтажная ЗУБР 400 мм 27560-40_z01
5.0
1
490 ₽
Ломы
    Лопатка монтажная ЗУБР 400 мм 27560-40_z01
    Арт. Ю00000006018
    5.0
    1
    Лопатка монтажная ЗУБР 400 мм 27560-40_z01
    Лопатка монтажная ЗУБР 400 мм 27560-40_z01
      Лопатка монтажная ЗУБР 400 мм 27560-40_z01
      Лопатка монтажная ЗУБР 400 мм 27560-40_z01

      Лопатка монтажная ЗУБР 400 мм 27560-40_z01

      490 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Ю00000006018
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Длина, мм
      		400
      Материал
      		сталь
      Все характеристики
      490 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Плоская монтировка Зубр 400 мм 27560-40_z01 имеет специальный профиль с дополнительными ребрами жесткости, что значительно упрощает работу с большим усилием.

        Прочная сталь выдерживает значительные нагрузки.

        Преимущества

        • Высококачественная инструментальная сталь
        • Закаленные рабочие части
        • Хромированное покрытие Зубр 400 мм 27560-40_z01
        • Длительный срок службы.