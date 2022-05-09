Лопатка монтажная ЗУБР 400 мм 27560-40_z01
Арт. Ю00000006018
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Длина, мм
|400
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Материал
|сталь
Плоская монтировка Зубр 400 мм 27560-40_z01 имеет специальный профиль с дополнительными ребрами жесткости, что значительно упрощает работу с большим усилием.
Прочная сталь выдерживает значительные нагрузки.
Преимущества
- Высококачественная инструментальная сталь
- Закаленные рабочие части
- Хромированное покрытие Зубр 400 мм 27560-40_z01
- Длительный срок службы.