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Картушный пистолет для штукатурки Зубр Мастер МКП 600 06466
5.0
1
3 145 ₽
3 570 ₽
Пневматические краскопульты
  • Персональная скидка
Картушный пистолет для штукатурки Зубр Мастер МКП 600 06466
Арт. Ю00000017923
5.0
1
Картушный пистолет для штукатурки Зубр Мастер МКП 600 06466
Картушный пистолет для штукатурки Зубр Мастер МКП 600 06466
Картушный пистолет для штукатурки Зубр Мастер МКП 600 06466
Картушный пистолет для штукатурки Зубр Мастер МКП 600 06466
Картушный пистолет для штукатурки Зубр Мастер МКП 600 06466
Картушный пистолет для штукатурки Зубр Мастер МКП 600 06466
Картушный пистолет для штукатурки Зубр Мастер МКП 600 06466
Картушный пистолет для штукатурки Зубр Мастер МКП 600 06466
Картушный пистолет для штукатурки Зубр Мастер МКП 600 06466
Картушный пистолет для штукатурки Зубр Мастер МКП 600 06466
  • Персональная скидка
Картушный пистолет для штукатурки Зубр Мастер МКП 600 06466
Картушный пистолет для штукатурки Зубр Мастер МКП 600 06466
Картушный пистолет для штукатурки Зубр Мастер МКП 600 06466
Картушный пистолет для штукатурки Зубр Мастер МКП 600 06466
Картушный пистолет для штукатурки Зубр Мастер МКП 600 06466
Картушный пистолет для штукатурки Зубр Мастер МКП 600 06466
Картушный пистолет для штукатурки Зубр Мастер МКП 600 06466
Картушный пистолет для штукатурки Зубр Мастер МКП 600 06466
Картушный пистолет для штукатурки Зубр Мастер МКП 600 06466
Картушный пистолет для штукатурки Зубр Мастер МКП 600 06466

Картушный пистолет для штукатурки Зубр Мастер МКП 600 06466

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  • -425 ₽
3 145 ₽
3 570 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
5 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. Ю00000017923
5.0
1

Характеристики

Производитель
Зубр
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Применение
для штукатурки
Мин. давление, атм
4
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -425 ₽
3 145 ₽
3 570 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
5 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Картушный пистолет для штукатурки ЗУБР МАСТЕР МКП 600 06466 предназначен для быстрой обработки больших поверхностей. Слой штукатурки с его помощью получается очень плотный, без пор и полостей, так как смесь наносится под большим давлением. Регулировка подачи материала и установка сопел разного диаметра позволяет получать различные текстуры. Скоба-фиксатор на курке инструмента минимизирует усилия при продолжительных работах. Нейлоновый бачок объемом 6 литров дает возможность реже прерываться на дозаправку.

    Преимущества

    • Нейлоновый бачок химически инертен
    • Высокая скорость нанесения материала
    • Быстрое подключение ЗУБР МАСТЕР МКП 600 06466 к пневматическому шлангу
    • Ручка на бачке обеспечивает дополнительное удобство при работе
    • Низкая взрыво- и пожароопасность рабочего процесса