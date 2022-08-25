Преимущества

Нейлоновый бачок химически инертен

Высокая скорость нанесения материала

Быстрое подключение ЗУБР МАСТЕР МКП 600 06466 к пневматическому шлангу

Ручка на бачке обеспечивает дополнительное удобство при работе

Низкая взрыво- и пожароопасность рабочего процесса

Картушный пистолет для штукатурки ЗУБР МАСТЕР МКП 600 06466 предназначен для быстрой обработки больших поверхностей. Слой штукатурки с его помощью получается очень плотный, без пор и полостей, так как смесь наносится под большим давлением. Регулировка подачи материала и установка сопел разного диаметра позволяет получать различные текстуры. Скоба-фиксатор на курке инструмента минимизирует усилия при продолжительных работах. Нейлоновый бачок объемом 6 литров дает возможность реже прерываться на дозаправку.