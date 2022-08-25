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Картушный пистолет для штукатурки Зубр Мастер МКП 600 06466
Арт. Ю00000017923
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Применение
|для штукатурки
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Мин. давление, атм
|4
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- Картушный пистолет для штукатурки ЗУБР МАСТЕР МКП 600 06466 предназначен для быстрой обработки больших поверхностей. Слой штукатурки с его помощью получается очень плотный, без пор и полостей, так как смесь наносится под большим давлением. Регулировка подачи материала и установка сопел разного диаметра позволяет получать различные текстуры. Скоба-фиксатор на курке инструмента минимизирует усилия при продолжительных работах. Нейлоновый бачок объемом 6 литров дает возможность реже прерываться на дозаправку.
Преимущества
- Нейлоновый бачок химически инертен
- Высокая скорость нанесения материала
- Быстрое подключение ЗУБР МАСТЕР МКП 600 06466 к пневматическому шлангу
- Ручка на бачке обеспечивает дополнительное удобство при работе
- Низкая взрыво- и пожароопасность рабочего процесса