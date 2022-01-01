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Перчатки утепленные Зубр "Мастер" 11462-XL размер с ПВХ (пара)
110 ₽
Перчатки трикотажные
    Перчатки утепленные Зубр "Мастер" 11462-XL размер с ПВХ (пара)
    Арт. X16975187500
    Перчатки утепленные Зубр "Мастер" 11462-XL размер с ПВХ (пара)
    Перчатки утепленные Зубр "Мастер" 11462-XL размер с ПВХ (пара)
      Перчатки утепленные Зубр "Мастер" 11462-XL размер с ПВХ (пара)
      Перчатки утепленные Зубр "Мастер" 11462-XL размер с ПВХ (пара)

      Перчатки утепленные Зубр "Мастер" 11462-XL размер с ПВХ (пара)

      110 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X16975187500

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		рабочие перчатки
      Назначение
      		для монтажных работ, для сада и огорода, строительные, хозяйственные, для пониженных температур
      Все характеристики
      110 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Утепленные перчатки с защитой от скольжения "МAСTEP" ЗУБР 11462-XL предохраняют руки от загрязнений и механических повреждений во время строительных и погрузочно-разгрузочных работ. Предотвращают возникновение мозолей или натирание при продолжительном труде. Изготовлены из натуральной шерсти и полиакрила, благодаря чему отлично защищают руки от переохлаждения в морозных погодных условиях и одновременно обеспечивают свободный воздухообмен. Элементы из ПВХ на внутренней стороне ладоней обеспечивают лучшее сцепление с охватываемыми предметами и исключают их выскальзывание. Перчатки имеют эластичные манжеты для дополнительной защиты запястий и удобства работы. Высокая плотность вязки по 7 классу гарантирует их прочность и стойкость к истиранию, а черный цвет делает перчатки более практичными.

        Преимущества

        • Обеспечивают комфортную работу при пониженных температурах
        • Противоскользящее покрытие обеспечивает надежный захват
        • Защищают запястья, не стесняют движения пальцев