Перчатки утепленные Зубр "Мастер" 11462-XL размер с ПВХ (пара)

Преимущества

Обеспечивают комфортную работу при пониженных температурах

Противоскользящее покрытие обеспечивает надежный захват

Защищают запястья, не стесняют движения пальцев

Утепленные перчатки с защитой от скольжения "МAСTEP" ЗУБР 11462-XL предохраняют руки от загрязнений и механических повреждений во время строительных и погрузочно-разгрузочных работ. Предотвращают возникновение мозолей или натирание при продолжительном труде. Изготовлены из натуральной шерсти и полиакрила, благодаря чему отлично защищают руки от переохлаждения в морозных погодных условиях и одновременно обеспечивают свободный воздухообмен. Элементы из ПВХ на внутренней стороне ладоней обеспечивают лучшее сцепление с охватываемыми предметами и исключают их выскальзывание. Перчатки имеют эластичные манжеты для дополнительной защиты запястий и удобства работы. Высокая плотность вязки по 7 классу гарантирует их прочность и стойкость к истиранию, а черный цвет делает перчатки более практичными.