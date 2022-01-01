Перчатки утепленные Зубр "Мастер" 11462-XL размер с ПВХ (пара)
Арт. X16975187500
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|рабочие перчатки
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Назначение
|для монтажных работ, для сада и огорода, строительные, хозяйственные, для пониженных температур
- Утепленные перчатки с защитой от скольжения "МAСTEP" ЗУБР 11462-XL предохраняют руки от загрязнений и механических повреждений во время строительных и погрузочно-разгрузочных работ. Предотвращают возникновение мозолей или натирание при продолжительном труде. Изготовлены из натуральной шерсти и полиакрила, благодаря чему отлично защищают руки от переохлаждения в морозных погодных условиях и одновременно обеспечивают свободный воздухообмен. Элементы из ПВХ на внутренней стороне ладоней обеспечивают лучшее сцепление с охватываемыми предметами и исключают их выскальзывание. Перчатки имеют эластичные манжеты для дополнительной защиты запястий и удобства работы. Высокая плотность вязки по 7 классу гарантирует их прочность и стойкость к истиранию, а черный цвет делает перчатки более практичными.
Преимущества
- Обеспечивают комфортную работу при пониженных температурах
- Противоскользящее покрытие обеспечивает надежный захват
- Защищают запястья, не стесняют движения пальцев