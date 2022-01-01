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Аппарат для сварки пластиковых труб Зубр Мастер АСТ-800, 800 Вт
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Аппараты для сварки пластиковых труб
    Аппарат для сварки пластиковых труб Зубр Мастер АСТ-800, 800 Вт
    Арт. Ю00000010037
    Аппарат для сварки пластиковых труб Зубр Мастер АСТ-800, 800 Вт
    Аппарат для сварки пластиковых труб Зубр Мастер АСТ-800, 800 Вт
    Аппарат для сварки пластиковых труб Зубр Мастер АСТ-800, 800 Вт
    Аппарат для сварки пластиковых труб Зубр Мастер АСТ-800, 800 Вт
    Аппарат для сварки пластиковых труб Зубр Мастер АСТ-800, 800 Вт
    Аппарат для сварки пластиковых труб Зубр Мастер АСТ-800, 800 Вт
    Аппарат для сварки пластиковых труб Зубр Мастер АСТ-800, 800 Вт
      Аппарат для сварки пластиковых труб Зубр Мастер АСТ-800, 800 Вт
      Аппарат для сварки пластиковых труб Зубр Мастер АСТ-800, 800 Вт
      Аппарат для сварки пластиковых труб Зубр Мастер АСТ-800, 800 Вт
      Аппарат для сварки пластиковых труб Зубр Мастер АСТ-800, 800 Вт
      Аппарат для сварки пластиковых труб Зубр Мастер АСТ-800, 800 Вт
      Аппарат для сварки пластиковых труб Зубр Мастер АСТ-800, 800 Вт
      Аппарат для сварки пластиковых труб Зубр Мастер АСТ-800, 800 Вт

      Аппарат для сварки пластиковых труб Зубр Мастер АСТ-800, 800 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. Ю00000010037

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		195x90x390
      Длина кабеля, м
      		1.5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Сварочный аппарат для полипропиленовых труб, 800Вт, 50-300С, насадки 20, 25, 32, 40 , 50, 63мм, металлический кейс, 220В ЗУБР МАСТЕР АСТ-800 служит для проведения ручной сварки полипропиленовых труб и фитингов враструб. Подходит для использования в сфере бытовых и профессиональных работ. Прост и эффективен в применении.

        Преимущества

        • Высокая мощность позволит быстро прогреть аппарат
        • В комплекте представлены нагревательные насадки для труб диаметром - 20, 25, 32, 40, 50, 63 мм
        • Увеличенная толщина и высота насадок
        • Антипригарное тефлоновое покрытие сварочных поверхностей насадок не подвержены прилипанию расплавленного материала при использовании
        • На корпусе сварочного аппарата расположены специальные индикаторы, которые оповещают о включении в сеть и нагреве
        • Сварочный аппарат и насадки удобно хранятся в металлическом кейсе, что предотвращает их потерю в процессе транспортировки
        • Обрезиненная рукоятка обеспечивает надежный хват и предотвращает проскальзывание во время работы
        • Удобный механический регулятор температурного режима
        • В зависимости от толщины соединяемых труб рабочая температура варьируется от 50°С до 300°С
        • Высокая скорость нагрева аппарата обеспечивает хороший темп работы
        • Два нагревательных элемента позволяют увеличить гибкость настройки температуры
        • Аппарат расположен на подставке для устойчивости и комфорта работы