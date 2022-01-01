Аппарат для сварки пластиковых труб Зубр Мастер АСТ-800, 800 Вт

Преимущества

Высокая мощность позволит быстро прогреть аппарат

В комплекте представлены нагревательные насадки для труб диаметром - 20, 25, 32, 40, 50, 63 мм

Увеличенная толщина и высота насадок

Антипригарное тефлоновое покрытие сварочных поверхностей насадок не подвержены прилипанию расплавленного материала при использовании

На корпусе сварочного аппарата расположены специальные индикаторы, которые оповещают о включении в сеть и нагреве

Сварочный аппарат и насадки удобно хранятся в металлическом кейсе, что предотвращает их потерю в процессе транспортировки

Обрезиненная рукоятка обеспечивает надежный хват и предотвращает проскальзывание во время работы

Удобный механический регулятор температурного режима

В зависимости от толщины соединяемых труб рабочая температура варьируется от 50°С до 300°С

Высокая скорость нагрева аппарата обеспечивает хороший темп работы

Два нагревательных элемента позволяют увеличить гибкость настройки температуры

Аппарат расположен на подставке для устойчивости и комфорта работы

Сварочный аппарат для полипропиленовых труб, 800Вт, 50-300С, насадки 20, 25, 32, 40 , 50, 63мм, металлический кейс, 220В ЗУБР МАСТЕР АСТ-800 служит для проведения ручной сварки полипропиленовых труб и фитингов враструб. Подходит для использования в сфере бытовых и профессиональных работ. Прост и эффективен в применении.