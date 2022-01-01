Аппарат для сварки пластиковых труб Зубр Мастер АСТ-800, 800 Вт
Арт. Ю00000010037
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|195x90x390
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Длина кабеля, м
|1.5
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- Сварочный аппарат для полипропиленовых труб, 800Вт, 50-300С, насадки 20, 25, 32, 40 , 50, 63мм, металлический кейс, 220В ЗУБР МАСТЕР АСТ-800 служит для проведения ручной сварки полипропиленовых труб и фитингов враструб. Подходит для использования в сфере бытовых и профессиональных работ. Прост и эффективен в применении.
Преимущества
- Высокая мощность позволит быстро прогреть аппарат
- В комплекте представлены нагревательные насадки для труб диаметром - 20, 25, 32, 40, 50, 63 мм
- Увеличенная толщина и высота насадок
- Антипригарное тефлоновое покрытие сварочных поверхностей насадок не подвержены прилипанию расплавленного материала при использовании
- На корпусе сварочного аппарата расположены специальные индикаторы, которые оповещают о включении в сеть и нагреве
- Сварочный аппарат и насадки удобно хранятся в металлическом кейсе, что предотвращает их потерю в процессе транспортировки
- Обрезиненная рукоятка обеспечивает надежный хват и предотвращает проскальзывание во время работы
- Удобный механический регулятор температурного режима
- В зависимости от толщины соединяемых труб рабочая температура варьируется от 50°С до 300°С
- Высокая скорость нагрева аппарата обеспечивает хороший темп работы
- Два нагревательных элемента позволяют увеличить гибкость настройки температуры
- Аппарат расположен на подставке для устойчивости и комфорта работы