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Перчатки маслобензостойкие Зубр Механик 11276-XL_z01, тонкие, размер XL (пара)
110 ₽
Рабочие перчатки
    Перчатки маслобензостойкие Зубр Механик 11276-XL_z01, тонкие, размер XL (пара)
    Арт. Ю00000002307
    Перчатки маслобензостойкие Зубр Механик 11276-XL_z01, тонкие, размер XL (пара)

      Перчатки маслобензостойкие Зубр Механик 11276-XL_z01, тонкие, размер XL (пара)

      110 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • больше 15 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Ю00000002307

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		рабочие перчатки
      Назначение
      		маслобензостойкие (МБС), для сада и огорода, строительные, хозяйственные
      Все характеристики
      110 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • больше 15 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Перчатки маслобензостойкие ЗУБР Механик 11276-XL_z01 - используются для защиты рук во время производственных процессов.

        Преимущества

        • Нитриловое покрытие ладонной части обладает устойчивостью к воздействию нефтепродуктов и смазочных материалов
        • Тонкий слой покрытия гарантирует максимальную чувствительность пальцев
        • Перчатки обеспечивают превосходный захват мелких деталей