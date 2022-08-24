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Культиватор бензиновый Зубр МКТ-150
5.0
1
23 750 ₽
24 890 ₽
Культиваторы бензиновые
  • Персональная скидка
Культиватор бензиновый Зубр МКТ-150
Арт. О00000038650
5.0
1
Культиватор бензиновый Зубр МКТ-150
Культиватор бензиновый Зубр МКТ-150
  • Персональная скидка
Культиватор бензиновый Зубр МКТ-150
Культиватор бензиновый Зубр МКТ-150

Культиватор бензиновый Зубр МКТ-150

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  • -1 140 ₽
23 750 ₽
24 890 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 814 ₽
  • Доставка завтра или позже, 850 ₽
Арт. О00000038650
5.0
1

Характеристики

Производитель
Зубр
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Ступица
круг 20 мм
Емкость топливного бака, л
1.6
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -1 140 ₽
23 750 ₽
24 890 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 814 ₽
  • Доставка завтра или позже, 850 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Бензиновый культиватор ЗУБР МКТ-150 используется для рыхления и культивации почвы на приусадебном участке. Руль настраивается под рост оператора для комфорта во время работы. А прорезиненные рукояти обеспечивают надежный охват и аппарат не выскальзывает из рук.
    Благодаря сошнику, который надежно крепится к раме культиватора, можно регулировать глубину вспашки в зависимости от поставленной задачи.

    Преимущества

    • Прорезиненные ручки - для надежного хвата
    • 4-х тактный двигатель - для качественной работы
    • Регулировка руля под рост оператора - для удобства
    • Сошник - для регулировки глубины вспахивания
    • Транспортировочное колесо - для простого перемещения