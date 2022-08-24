Культиватор бензиновый Зубр МКТ-150

Преимущества

Прорезиненные ручки - для надежного хвата

4-х тактный двигатель - для качественной работы

Регулировка руля под рост оператора - для удобства

Сошник - для регулировки глубины вспахивания

Транспортировочное колесо - для простого перемещения

Бензиновый культиватор ЗУБР МКТ-150 используется для рыхления и культивации почвы на приусадебном участке. Руль настраивается под рост оператора для комфорта во время работы. А прорезиненные рукояти обеспечивают надежный охват и аппарат не выскальзывает из рук.Благодаря сошнику, который надежно крепится к раме культиватора, можно регулировать глубину вспашки в зависимости от поставленной задачи.