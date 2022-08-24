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Культиватор бензиновый Зубр МКТ-150
Арт. О00000038650
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Ступица
|круг 20 мм
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Емкость топливного бака, л
|1.6
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- Бензиновый культиватор ЗУБР МКТ-150 используется для рыхления и культивации почвы на приусадебном участке. Руль настраивается под рост оператора для комфорта во время работы. А прорезиненные рукояти обеспечивают надежный охват и аппарат не выскальзывает из рук.
Благодаря сошнику, который надежно крепится к раме культиватора, можно регулировать глубину вспашки в зависимости от поставленной задачи.
Преимущества
- Прорезиненные ручки - для надежного хвата
- 4-х тактный двигатель - для качественной работы
- Регулировка руля под рост оператора - для удобства
- Сошник - для регулировки глубины вспахивания
- Транспортировочное колесо - для простого перемещения