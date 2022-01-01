Грязевой насос Зубр НПГ-М1-400 М1, 400 Вт

Преимущества

Поплавковый выключатель - автоматическая работа

Ударопрочный корпус насоса изготовлен из гигиенического армированного стекловолокном пластика

Ручка для удобства погружения и переноски насоса

Термопредохранитель - защита двигателя от перегрева

Не требует обслуживания

Небольшие габариты

Универсальный соединительный штуцер

Регулировка уровня включения и выключения Зубр М1 НПГ-М1-400

Погружной дренажный насос для грязной воды Зубр М1 НПГ-М1-400 подходит для очистки колодцев и осушения затопленных помещений. Способен перекачивать как чистую воду, так и загрязненную воду с допустимым размером частиц включений мягкий фракций до 35 мм.