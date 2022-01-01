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Грязевой насос Зубр НПГ-М1-400 М1, 400 Вт
2 990 ₽
3 370 ₽
Грязевые и дренажные насосы
    Грязевой насос Зубр НПГ-М1-400 М1, 400 Вт
    Арт. Ю00000012051
    Грязевой насос Зубр НПГ-М1-400 М1, 400 Вт
    Грязевой насос Зубр НПГ-М1-400 М1, 400 Вт
    Грязевой насос Зубр НПГ-М1-400 М1, 400 Вт
    Грязевой насос Зубр НПГ-М1-400 М1, 400 Вт
    Грязевой насос Зубр НПГ-М1-400 М1, 400 Вт
      Грязевой насос Зубр НПГ-М1-400 М1, 400 Вт
      Грязевой насос Зубр НПГ-М1-400 М1, 400 Вт
      Грязевой насос Зубр НПГ-М1-400 М1, 400 Вт
      Грязевой насос Зубр НПГ-М1-400 М1, 400 Вт
      Грязевой насос Зубр НПГ-М1-400 М1, 400 Вт

      Грязевой насос Зубр НПГ-М1-400 М1, 400 Вт

      • -380 ₽
      2 990 ₽
      3 370 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Ю00000012051

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Трубное соединение, дюйм
      		внутренняя G1 1/4
      Соединитель в комплекте
      		внешняя G1, елочка 1, елочка 1 1/4
      Все характеристики
      • -380 ₽
      2 990 ₽
      3 370 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Погружной дренажный насос для грязной воды Зубр М1 НПГ-М1-400 подходит для очистки колодцев и осушения затопленных помещений. Способен перекачивать как чистую воду, так и загрязненную воду с допустимым размером частиц включений мягкий фракций до 35 мм.

        Преимущества

        • Поплавковый выключатель - автоматическая работа
        • Ударопрочный корпус насоса изготовлен из гигиенического армированного стекловолокном пластика
        • Ручка для удобства погружения и переноски насоса
        • Термопредохранитель - защита двигателя от перегрева
        • Не требует обслуживания
        • Небольшие габариты
        • Универсальный соединительный штуцер
        • Регулировка уровня включения и выключения Зубр М1 НПГ-М1-400