Грязевой насос Зубр НПГ-М1-400 М1, 400 Вт
Арт. Ю00000012051
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Трубное соединение, дюйм
|внутренняя G1 1/4
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Соединитель в комплекте
|внешняя G1, елочка 1, елочка 1 1/4
- Погружной дренажный насос для грязной воды Зубр М1 НПГ-М1-400 подходит для очистки колодцев и осушения затопленных помещений. Способен перекачивать как чистую воду, так и загрязненную воду с допустимым размером частиц включений мягкий фракций до 35 мм.
Преимущества
- Поплавковый выключатель - автоматическая работа
- Ударопрочный корпус насоса изготовлен из гигиенического армированного стекловолокном пластика
- Ручка для удобства погружения и переноски насоса
- Термопредохранитель - защита двигателя от перегрева
- Не требует обслуживания
- Небольшие габариты
- Универсальный соединительный штуцер
- Регулировка уровня включения и выключения Зубр М1 НПГ-М1-400